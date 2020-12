El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, cerró ayer la puerta a presentar su candidatura para el congreso regional de la formación que actualmente lidera Isabel Bonig y fue tajante ayer al asegurar que «me descarto como candidato al PP regional». El también presidente del PP en Alicante hizo estas declaraciones ante Bonig, quien reiteró su deseo de presentarse a la reelección en el próximo cónclave que celebre el partido. Los dos dirigentes populares mantuvieron una reunión en València para establecer una serie de instrucciones a los cargos públicos en la Comunidad que puedan «paliar las próximas subidas de impuestos a nivel nacional y autonómico».

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, fueron preguntados por la posibilidad de que se enfrenten por la presidencia en el próximo congreso regional del partido, un extremo que Mazón negó al asegurar que «no hay tema, no hay ningún tipo de controversia», y que su deseo es seguir al frente del partido en Alicante. «Hace solo cuatro meses que asumí la presidencia del partido en Alicante, es el compromiso que tengo. La verdad es que no sé de donde salen esos rumores. Me descarto como candidato al PP regional, lo he dicho ya muchas veces», insistió Mazón. «Entiendo que estamos haciendo las cosas bien en Alicante, que hemos mantenido gobiernos importantes, y quizá es por eso, pero también se hacen las cosas bien en Castellón y Valencia», agregó. Posteriormente, Bonig aseguró que tiene una buena relación personal con Mazón y que se «piden ayuda mutuamente», pero que «eso no quiere decir que tengamos las mismas ideas, porque el PP no es un partido de pensamiento único». Según añadió, «como he dicho siempre, me presentaré al congreso regional, y espero que se presente cualquiera que lo desee, como es lógico en una democracia», agregó. Por otro lado, Bonig y Mazón acordaron reducir la carga fiscal donde gobierna el PP en la Comunidad para «contrarrestar el aumento de impuestos de Sánchez y Puig». Los dirigentes establecieron una serie de instrucciones a los cargos públicos populares en la Comunidad que puedan «paliar las próximas subidas de impuestos a nivel nacional y autonómico». Mazón señaló: «Estamos preocupados por la presión fiscal que se avecina para los ciudadanos y para los empleadores, las pymes. Por eso hemos acordado dar unas recomendaciones en los ayuntamientos e instituciones donde gobernamos para tratar de, en la medida de lo posible, congelar, reducir, suspender o eliminar el mayor número de tasas municipales e impuestos locales».

Según afirmó, el objetivo es mantener y recuperar empleos, de personas en ERTE y permitir opciones de empleabilidad y recuperación económica. También anunció el dirigente provincial que en la Diputación de Alicante se realizará este esfuerzo con el único impuesto que gestiona: el recargo provincial del IAE. «Nuestra propuesta es reducirlo al 10 %, dejando de ingresar entre 2,5 y 3,5 millones de euros, lo que afecta a más de 8.000 pymes en la provincia», al considerar que «es más importante tener 8.000 pymes pagando diez, que 1.000 pagando veinte. Al final son más ingresos. Se trata de que las pymes y los empleadores puedan mantener la actividad económica».