La Diputación de Alicante ha activado su primer reglamento orgánico para regular la organización de la corporación provincial e introducir como principales aspectos el fomento de la participación de los alcaldes y ciudadanos en la política provincial. A través del nuevo documento se incluyen figuras como la iniciativa popular y el escaño 32, además de la celebración de un debate anual sobre el estado de la provincia. Esta nueva norma fija los aspectos sobre el funcionamiento de los órganos de gobierno, así como el estatuto de los miembros de la corporación y el personal directivo. La Diputación se adapta así a las necesidades actuales, impuestas en buena medida por la incorporación de las nuevas tecnologías, tal y como comentó el diputado Adrián Ballester, encargado de la tramitación del nuevo documento. Todos los grupos de la corporación, a excepción de Compromís, han destacado que esta herramienta nace con vocación de convertirse en una nueva regulación del funcionamiento de esta institución para dar mayor protagonismo a los municipios y a los ciudadanos. El texto define, entre otros aspectos, los derechos y deberes de los diputados, el registro de intereses, los grupos políticos, el desarrollo y funcionamiento de los plenos. En este último punto se detallan cuestiones como las sesiones, la estructura, el límite de declaraciones o mociones, las comparecencias, el tiempo de intervención de los grupos políticos o las sesiones telemáticas. Las comisiones informativas, la junta de gobierno o la junta de portavoces son otras de los órganos regulados en este reglamento. El objetivo es que la administración sea más transparente en la gestión de los recursos de los ciudadanos, planteando además mecanismos para evitar situaciones como el transfuguismo. Estos son los principales puntos del nuevo reglamento:

1.-Debate sobre el estado de la provincia

El primer reglamento orgánico de la Diputación establece la celebración una vez al año, salvo el que se celebren elecciones municipales, de un debate sobre el estado de la provincia, cuya función es fijar las necesidades y perspectivas de esta en el marco de las competencias de la institución. A dicha sesión se invitará a todos los alcaldes y se podrá celebrar en cualquier lugar de la provincia.

2.-Escaño 32.

Finalizado el pleno se pasará al Escaño 32, consistente en poder intervenir hasta un máximo de tres alcaldes «para formular preguntas sobre asuntos de competencia de la Diputación», según reza la nueva norma que ha sido aprobada por PP, PSPV y Cs.

3.-Foro de alcaldes.

Será un órgano de diálogo entre los ayuntamientos y la Diputación de Alicante. La creación de un foro de alcaldes bajo el paraguas de la institución provincial fue una propuesta del portavoz del grupo socialista y alcalde de Alcoy, Toni Francés, con el fin de aumentar la participación de los municipios, así como de buscar consensos con todos los grupos. Desde el grupo socialista aseguran que la finalidad es que el protagonismo de las políticas públicas que se impulsan desde la Diputación de Alicante recaiga en los ayuntamientos.

4.-Propuestas de los ciudadanos.

En el apartado dedicado al pleno destaca, principalmente, el punto en el que el presidente podrá conceder la palabra al público en asuntos en que estén directamente afectados, siempre que lo hubiesen solicitado con anterioridad al inicio de la sesión.

5.-Imposibilidad de modificar las mociones de los grupos.

El ROM impide enmendar una moción presentada por un grupo sin previa consulta para evitar que se puedan desvirtuar las propuestas de los grupos proponentes.

6.-Iniciativa Legislativa Popular.

El documento regula la Iniciativa Popular y la Consulta Popular para encauzar la participación ciudadana en el desarrollo de las políticas de la Diputación de Alicante. De esta forma, se abre a los vecinos de la provincia la posibilidad de presentar propuestas de acuerdos, actuaciones o proyectos de reglamento en materias de competencia provincial. Estas iniciativas deberán ir suscritas al menos por 5.000 vecinos de la provincia.

7.-Pacto antitransfuguismo.

Las personas que no pertenezcan a un grupo político no tendrán retribución, ni sueldo eventual, ni ningún tipo de premio. Si hubiera diputados no adscritos, se les retiraría la asignación, al igual que a sus asesores. La institución cumple con el pacto antitransfuguismo.

La nueva norma regula también el tema de videoconferencias y asistencia telemática, tanto para pandemias como en situaciones de enfermedad o maternidad/paternidad para destacar la importancia de la administración electrónica.

PP y Ciudadanos presentan enmiendas hasta el último minuto

La Diputación de Alicante celebrará el miércoles 13 de enero un nuevo pleno ordinario en el que su nuevo reglamento orgánico entrará oficialmente en vigor. Aunque todos los grupos, a excepción de Compromís, lo aprobaron durante la sesión del pasado mes de octubre destacando su idoneidad, el equipo de gobierno, formado por PP y Ciudadanos, no lo ha puesto en práctica hasta ahora en uno de sus puntos más importantes. El documento impide a los grupos presentar enmiendas parciales o a la totalidad de una moción si no se ha consultado previamente con los proponentes. El objetivo es que no se puedan ahormar al antojo de cada partido. En el pleno de diciembre, PP y Ciudadanos presentaron dos enmiendas, una a la totalidad y otra parcial, sin que ninguna de las dos tuviera el visto bueno de los proponentes. La oposición criticó que «el problema es basarse en su mayoría absoluta para dar la vuelta a una moción con una enmienda sin tener el visto bueno del grupo que la ha propuesto», añadiendo que «el equipo de gobierno ha obligado a que la oposición tenga que votar en contra de sus propias propuestas y eso es antidemocrático. PP y Ciudadanos han utilizado esta figura hasta el último minuto». Preguntado por esta cuestión, el equipo de gobierno explicó que el ROM entra en vigor este mes de enero y que, por lo tanto, el de diciembre fue el último pleno con enmiendas.