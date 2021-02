El protocolo sanitario para atajar posibles contagios de coronavirus afecta igualmente, como no podía ser de otra manera, a los primeros espadas de la política autonómica. El escurridizo y aborrecible patógeno que causa la covid ha demostrado una vez más su capacidad de poner en solfa, incluso, el funcionamiento de la institución en la que reside la soberanía de la Comunidad. Un conato de transmisión ha sido suficiente para aislar a una veintena de diputados de las Cortes que, en los últimos días, se han visto obligados a dejar su agenda en blanco, al menos la de los actos presenciales.

Martes, 16 de febrero. Las agujas del reloj se acercan a las 16 horas. Una diputada alicantina llega a València, deja su maleta en el hotel, y se va directamente a las Cortes para participar en la comisión de Política Social y Educación. Poco antes recibe un aviso del servicio médico de la cámara. Se ha activado el protocolo de seguridad tras detectar que un diputado podría ser positivo en coronavirus. La semana anterior, miércoles y jueves, se celebró sesión parlamentaria y sesión de control. Decenas de representantes públicos coincidieron en la cafetería del hemiciclo, justo los días con más actividad. Entre ellos, el supuesto contagiado. El resultado fue inmediato. Isabel Bonig (PP), a casa. Toni Cantó (Cs), a casa. Eva Ortiz (PP), a casa. José Chulvi (PSOE), también a casa. Y suma y sigue con una veintena de parlamentarios a los que, por precaución, se les recomendó aislamiento social hasta someterse a la casi irrefutable PCR. La situación obligó también a suspender ayer la comisión de Radiotelevisión Valenciana y otra prevista para hoy, sobre Sanidad y Consumo. No obstante, el desenlace de todo este episodio se produjo ayer de forma tan inesperada como virtual, cuando el diputado de Vox David García, a través de Twitter, quiso acabar con las especulaciones anunciando que era él el posible positivo que, tras la pertinente prueba médica, se confirmó negativo. Lo que todavía no está claro es cuándo el resto de parlamentarios confinados pisará de nuevo las Cortes. Todo apunta a que no ocurrirá al menos mientras no reciban también el resultado de la prueba que muchos se hicieron ayer mismo.