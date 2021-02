También en los momentos más complicados surgen nuevas oportunidades. Es el caso de la relación entre Carlos Mazón y Toni Cantó. Los dos dirigentes han acercado posturas recientemente a través de reuniones extraoficiales ante el complejo panorama político que se avecina tras las elecciones de Cataluña. Sus malos resultados en el 14F, el auge de Vox y las posiciones que están tomando PSOE y Podemos a nivel nacional son tres de los factores que están forzando a PP y Cs a ir de la mano para trasladar un mensaje de unidad y distinguirse de los ultraderechistas.

Al batacazo, con sorpasso incluido, del pasado domingo se suma el hecho de que el PSOE siga mirando a la izquierda para dar estabilidad tanto al Gobierno central, como en el caso de la Comunidad, al Botànic. Y esta semana la postura de Podemos cuestionando la democracia todavía ha empujado más a Ciudadanos y al PP a llegar a la conclusión de que están condenados a entenderse. A nivel provincial, Carlos Mazón está trabajando en esa dirección, tanteando incluso la posibilidad de unir el centroderecha bajo un mismo paraguas, que también ayudaría al PP a romper con la imagen del pasado que no deja de perseguirle. El presidente de la Diputación y líder del PP provincial y el síndic de Ciudadanos han dejado de lado sus discrepancias en temas conflictivos como el Fondo de Cooperación o las vacunaciones irregulares de los cargos populares para tratar de escenificar unidad. De hecho, la pasada semana comieron juntos en la Diputación de Alicante y sus conversaciones ahora son mucho más fluidas que hace unos meses.

Además de hacerse con la hegemonía del centroderecha, el horizonte político del PP provincial es mantener intacto el acuerdo de la Diputación y cimentar un acercamiento con su socio de gobierno. Mazón y Cantó comparten el temor, además, de que Vox termine convirtiéndose en el referente de la oposición . Aunque en este encuentro informal, que ni tan siquiera se dio a conocer a los medios de comunicación, no cerraron ningún avance importante, sí que hablaron sobre la consolidación del gobierno de la Diputación y sobre el contrapeso que se está ejerciendo al Gobierno del Botànic en la Generalitat, según han asegurado a este medio fuentes cercanas a los dirigentes. Carlos Mazón recibió a Toni Cantó en su despacho para tener una comida informal justo en el momento en el que las encuestas catalanas ya avivaban el debate sobre la posibilidad de una futura alianza electoral en diferentes comunidades para fusionar la derecha. Preguntado sobre su voluntad por trabajar en la creación de esta plataforma, Carlos Mazón solo aseguró que existe una buena relación entre ambos. Toni Cantó tampoco quiso opinar respecto a que una alianza de estas características pudiera plasmarse en la Comunidad. Eso sí, fuentes de Ciudadanos aseguraron que de momento Inés Arrimadas no está por la labor de que el partido se fusione con el PP. Además, reprocharon a los populares que «donde sí era necesario» sumar, en Cataluña, se negaran a formar parte de una candidatura electoral con los naranja.

Sobre la posibilidad de exportar esa unión a la Comunidad, un sector de Ciudadanos considera que eso significaría debilitar la marca naranja en territorios donde todavía tienen posibilidades de superar al PP. A su vez, Carlos Mazón, que tiene la bendición de la dirección nacional, sigue sin descartar la reunificación del centroderecha. La idea es trasladar el proyecto de Navarra a otras comunidades. El presidente de la Diputación de Alicante siempre se ha mostrado partidario a unir su fuerzas con Ciudadanos en la Comunidad, una posición que difiere con la de la síndica Isabel Bonig. El dirigente provincial ha destacado en varias ocasiones la importancia de «unir sensibilidades» y generar un espacio común entre ambos partidos.

Liderazgo

El líder provincial del PP acudió esta semana a Madrid para mantener una reunión con el secretario general, Teodoro García Egea. Además de respaldar públicamente su gestión al frente de la Diputación a través de una publicación en redes sociales, la dirección nacional, que tiene previsto convocar el congreso regional del PP antes de que finalice este año, ha dado un paso más a la hora de reforzar el liderazgo de Carlos Mazón, quien no deja de hacerse hueco en Valencia y ganar visibilidad ya no solo en la provincia, sino en la política autonómica. Pese a que Génova quiere acelerar la renovación, Mazón todavía no ha confirmado si relevará a la actual presidenta del PPCV, Isabel Bonig.

Remodelación de la estructura para fusionar agrupaciones locales

Ciudadanos ha iniciado un proceso para cambiar su estructura y fusionar las diferentes agrupaciones locales existentes con el fin de mejorar el trabajo en equipo y lograr una mayor movilización de los militantes. Ese es el argumento que dan desde la dirección de la formación, aunque fuentes del partido aseguran que el motivo es otro. Dicen que la caída de la afiliación ha provocado que en muchos municipios ni tan siquiera haya 15 cuotas activas, por lo que la formación ha decidido crear una nueva estructura organizativa. Por su parte, Cs justifica la medida en la necesidad de conseguir una mayor operatividad. La iniciativa propiciará que Alicante pase de tener cuatro agrupaciones a sólo una; que L’Alfàs del Pi se unifique con Altea y que Elche absorba a Santa Pola y Crevillent. En Valencia se pasará de siete a dos agrupaciones, mientras que en Elche y Castellón habrá una única agrupación. La secretaria delegada de Organización de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana, Teresa Ortiz, también anunció este viernes que se va a convocar a los afiliados de la formación para que puedan participar en los procesos abiertos para designar las juntas directivas de todas las agrupaciones locales de la Comunidad. A partir de la convocatoria, los interesados disponen de 72 horas para presentar candidaturas y el próximo sábado, 27 de febrero, se votará la composición de todas las juntas directivas.