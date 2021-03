La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, ha instado hoy a la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, a que "se ubique en la responsabilidad" de cara a la Semana Santa. La portavoz del Consell ha valorado que la disposición de la mayoría de comunidades autónomas a limitar la movilidad durante los festivos es "lo único que tiene sentido" para evitar una cuarta ola de contagios y, con ello, ha defendido la necesidad de mantener cierres perimetrales.

"Lo que le pediría a los gobernantes de la Comunidad de Madrid es que se ubiquen en la responsabilidad, y si no en la responsabilidad, que se ubiquen geográficamente, porque si el resto de comunidades cierran el perímetro, como no cojan una pértiga, y larga tiene que ser, no van a poder salir", ha dicho Oltra. "Si cierran dos comunidades autónomas ya está perimetrado Madrid. Es lo que tiene ser el centro de España", ha recalcado la vicepresidenta.

Oltra ha valorado que la Semana Santa es un periodo en el que, en una situación de normalidad, "se produce mucha relación social y mucha movilidad", y eso es algo que, a su juicio, bajo ningún concepto debería ocurrir esta vez porque, tal y como vienen advirtiendo científicas como de prestigio como Margarita del Val, a mitad o finales de abril puede haber una cuarta ola contagios. "Nuestras sociedades y sistemas sanitarios no se pueden permitir una cuarta ola", ha enfatizado la vicepresidenta. Por eso, ha insistido, la propuesta de limitar la movilidad "no es que tenga sentido, es que es lo único que tiene sentido".

Además, ha manifestado que los gobernantes no deberían "levantar falsas expectativas" entre la ciudadanía, que ya está "frustrada y cansada", para no contribuir a que una cuarta ola de coronavirus pudiera generar "aún más desesperanza".