El presidente del PP de la provincia de Alicante, Carlos Mazón, ha destacado este miércoles que los pactos de gobierno del PP con Ciudadanos en la provincia de Alicante “gozan de buena salud” y ha sostenido que allí donde hay acuerdos se sigue trabajando “con equipos estables para continuar defendiendo la provincia de Alicante”.

Mazón se ha referido así a los municipios alicantinos donde el PP tiene pactos con Cs para gobernar y ha ratificado “la estabilidad” de esos acuerdos, donde el objetivo es seguir luchando contra el covid, la crisis sanitaria y económica y mejorar la calidad de vida de sus vecinos. “Los pactos con Cs en la provincia de Alicante gozan de buena salud. Seguiremos trabajando unidos por la provincia de Alicante”, ha dicho.

“La estabilidad es buena tanto en el Ayuntamiento de Alicante como en el resto de municipios”, ha zanjado el presidente provincial del PP.

Por su parte, el coordinador provincial de Ciudadanos y portavoz en la Diputación, Javier Gutiérrez, ha indicado que esta situación no se puede extrapolar a Alicante porque, según ha dicho, los pactos de la Diputación y el Ayuntamiento gozan de buena salud: "A día de hoy no se vislumbra ese contexto", ha dicho Javier Gutiérrez, quien ha trasladado a sus compañeros de Murcia su apoyo y ha lamentado que el pacto de gobierno no se haya podido llevar a cabo "por la mala praxis de nuestros socios de gobierno". Según ha querido dejar claro el coordinador provincial de los naranja "los pactos que se firmaron con el PP en Alicante se están ejecutando sin problema. No hay una situación previa de desencuentros que provoque este contexto".