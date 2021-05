Compromís se alinea con Unides Podem en el pulso contra el PSPV por la reversión del Hospital de Torrevieja

La estrategia esbozada por la Conselleria de Sanidad para crear una empresa pública que asuma la gestión del departamento de Salud de Torrevieja, tras la finalización del contrato con la mercantil Ribera Salud, empieza a quedar desdibujada. Dos de los tres socios del Botànic se muestran contrarios a esa posibilidad y sólo desde el PSPV, impulsor de la iniciativa, se defiende esa fórmula de nueva creación, inexplorada hasta el momento. Si en un principio fue Unides Podem la formación que evidenció públicamente su rechazo a impulsar la reversión en torno a una sociedad mercantil, ahora ha sido Compromís quien ha lanzado un órdago a los socialistas, presentando alegaciones contra la propuesta rubricada por la consellera Ana Barceló.

Recuperar la gestión directa en esta demarcación de la Vega Baja supone una de las promesas más relevantes en materia sanitaria del presente mandato para el Botànic, al margen, claro está, del desafío que ha supuesto hacer frente a la inesperada pandemia. Una de las apuestas de mayor calado político del tripartito de izquierdas y uno de los pilares de su pacto de gobierno era, en concreto, acabar con las concesiones sanitarias al tiempo que vayan expirando todos y cada uno de los contratos. Ese es un extremo que nunca se ha puesto en duda entre los progresistas que gobiernan la Generalitat, pero la tensión va en aumento por falta de acuerdo sobre cómo articular un proceso del que sólo existe un precedente, que fue la reversión del departamento de salud de La Ribera, en abril de 2018.

En las filas de Compromís, el partido que lidera la vicepresidenta, Mónica Oltra, interpretan poco menos que como un desafío que desde Sanidad se haya apostado por crear una empresa pública que, entre sus cometidos, estaría el de llevar las riendas del departamento sanitario de Torrevieja y que, en particular, se utilice para dar cobertura a la plantilla de empleados, que suma casi 1.300 profesionales. Sobre todo, porque es un modelo que no se ha testado nunca antes y, lo que más escuece, porque no se les ha consultado esta posibilidad. Para forzar el debate sobre esta cuestión, los valencianistas han registrado alegaciones contra la resolución firmada por la consellera de Sanidad, que inicia el procedimiento para elaborar un decreto-ley para crear una empresa pública que serviría para gestionar servicios sanitarios que se incorporen por reversión al ámbito de la Generalitat, además de integrar la gestión de servicios de resonancias magnéticas y de farmacia sociosanitaria. Pues bien, en la alegación presentada por el secretario autonómico de Vicepresidencia se propone cambiar el objeto y fines de esa sociedad, limitándolo a las dos últimas cuestiones y alejando la posibilidad de habilitarlo como una pieza clave para la inminente reversión en Torrevieja.

Resolver dicha alegación es competencia de la Secretaría Autonómica de Salud Pública, que lidera Isaura Navarro, de Compromís, si bien se da por hecho que será necesario impulsar una mesa de negociación previa entre los botánicos en aras de reducir la crispación e intentar llegar a un acuerdo sobre ese asunto. La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes, Aitana Mas, afirma que, hoy por hoy, el modelo por el que optan es el que ya conocen, el que se aplicó en La Ribera, ese que «ha funcionado con sus luces y sus sombras, que tiene fallos y cosas que mejorar, pero es el que conocemos», subraya. Con esa fórmula, los trabajadores pasaron a depender directamente de Sanidad, con una vinculación como personal laboral a extinguir. Mas asegura que su agrupación está abierta a conocer cualquier otra propuesta de los socialistas si es que resulta más beneficiosa, pero destaca que, hasta que no se la expliquen y la puedan estudiar, no se podrán posicionar sobre ello. Y el tiempo apremia.

Desde la Conselleria de Sanidad mantienen que el proceso de reversión en Torrevieja por la finalización de contrato con la concesionaria no dependerá en absoluto de la creación o no de esa empresa pública. Inciden en que lo importante es que el proceso de vuelta a la gestión directa se realizará igualmente en la fecha prevista, que es el 15 de octubre.

La Ribera como único precedente del Botànic

La reversión del departamento de salud de La Ribera, que incluye el Hospital de Alzira (Valencia), fue la primera impulsada por el Botànic, en abril de 2018. En ese caso, los 1.400 trabajadores que dependían de la concesionaria fueron subrogados bajo la fórmula de personal laboral a extinguir, pasando a prestar sus servicios bajo la dependencia orgánica de Sanidad. Durante meses, el comité de empresa ha venido protagonizando protestas para reivindicar mejoras laborales y equipararlas a las del personal estatutario. Fue el martes cuando la Conselleria presentó un borrador para el nuevo convenio colectivo tras negociar con los representantes de la plantilla.

Tres concesiones más en funcionamiento

Cuando el departamento de salud de Torrevieja pase a ser gestionado de forma directa por la Conselleria de Sanidad, en poco más de cuatro meses, la Comunidad Valenciana mantendrá todavía tres áreas sanitarias a modo de concesión: Dénia, Manises y Elx-Crevillent. La creación de una empresa pública para gestionar servicios procedentes de reversiones podría dar soporte a la integración de las plantillas de dichos departamentos en los próximos años, de ahí que desde Sanidad se apueste por implementar este modelo desde ahora en el área de Torrevieja. La próxima finalización de contrato se registrará en Dénia, en 2023.