El Botànic quiere dar a Ciudadanos la primera compensación a un partido por transfuguismo

Ciudadanos podría ser el primer partido en el Parlamento valenciano que reciba una especie de indemnización por ser víctima del transfuguismo. En aplicación del pacto estatal y de una proposición no de ley que se aprobó hace unas semanas en las Cortes, la izquierda, con mayoría en la Cámara, está dispuesta a compensar a Ciudadanos en una parte de la asignación que deja de percibir por perder cuatro diputados.

Cs presentó la semana pasada un escrito en el que solicitaba la convocatoria urgente de la comisión de gobierno interior de las Cortes para solicitar que se le ingrese por diferentes conceptos una cantidad que podría alcanzar los cien mil euros anuales. El Botànic está por la labor porque cree que es un mensaje contra el transfuguismo ante la ciudadanía no penalizar a la víctima, pero la derecha cree que lo que en fondo busca el Botànic es atraerse a Cs para una de las cuestiones clave de la legislatura, la posible reforma de la Ley Electoral, e incluso para ir preparando el terreno ante posibles tránsfugas de algún partido del Botànic, deslizan.

La izquierda está dispuesta a dar apoyo a Cs en la comisión de gobierno interior, que se celebra de forma reservada, sin presencia de los medios. Aunque Compromís no está de acuerdo en que Cs reciba todo lo que pide, sí lo está en la mayor parte de las exigencias que plantea el partido centrista. Compromís no ve, por ejemplo, que Cs se quede con el plus de portavocía de comisión que los tránsfugas no van a cobrar por un acuerdo de todos los partidos y prefieren que ese dinero se lo ahorre las Cortes. Pero si no percibe todo lo que pide, al menos Cs sí parece que recibiría buena parte, ya que el PSPV contempla la posibilidad de que se le pueda mantener del 60 al 80% de lo que le solicita, aunque la negociación está pendiente. Sería la primera vez en el Parlamento valenciano en que se habilite un ingreso de este tipo. Una «indemnización» que sería posible sin modificar el presupuesto de las Cortes. Unides Podem también está de acuerdo en que el grupo afectado por el transfuguismo no pierda derechos. Mientras, el PP ha solicitado un informe jurídico y otro económico, pero rechaza la compensación.

Con respecto a si Cs apoyará o no la reforma de la Ley Electoral, el discurso de la nueva coordinadora, María Muñoz, y el de la síndica, Ruth Merino, sonó ayer distinto. Muñoz aseguró en À Punt que no es momento de proponer cambios de leyes electorales porque hay cosas más importantes relacionadas con la economía. Pero Merino respondió en las Cortes que no se ha tomado aún la decisión sobre esta cuestión porque no se ha estudiado y que su partido no se niega a tratar de mejorar esa propuesta de ley vía enmiendas, aunque también cree que no es el momento más adecuado para hacerlo.