Pintadas de extrema derecha en las sedes de PSOE, Podemos y EU de Alicante

Las sedes del PSOE, Podemos y Esquerra Unida (EU) en Alicante han sido objeto de pintadas fascistas en las que se pueden ver el yugo y las flechas y se puede leer «La Falange» o «Rojos no». El lunes por la tarde Podemos y EU denunciaron estos ataques y este martes la sede socialista también amaneció con los mismos mensajes. Las formaciones han censurado estas acciones, las han calificado como «agresiones fascistas» y han asegurado que en ningún caso darán un paso atrás en su defensa de la inclusión o los derechos sociales.

Estos hechos provocaron ayer las reacciones de multitud de cargos de los partidos de la izquierda. En primer lugar, el secretario de Organización del PSPV-PSOE de Alicante, Pedro Ródenas, denunció las pintadas y lamentó que «hemos vuelto a sufrir los ataques de quienes erosionan, rompen y ponen en peligro la democracia, la libertad y la convivencia». Ródenas afirmó que «pretenden silenciarnos a través de sus pintadas con mensajes de odio, pero no nos vamos a callar con aquellos que solo saben defender sus ideas vagas de forma cobarde, de madrugada, ocultándose y ensuciando nuestra sede y la ciudad». Tambien la ejecutiva provincial del PSPV-PSOE, a través de su secretario general, José Chulvi, condenó el ataque tanto en la sede socialista de Alicante, así como en las de los diferentes partidos de izquierda en la capital. Chulvi quiso mostrar el respaldo de los socialistas de la provincia a los partidos, recordando que «los extremismos solo ofrecen división e intolerancia, por lo que sus tesis no pueden tener cabida en nuestra sociedad». Para Chulvi, quienes realizan este tipo de ataques «son los que quieren acabar con nuestra convivencia y nuestras libertades, los que no creen en la diversidad y en la pluralidad. Y nuestra labor es parar a quienes les reivindican, alientan o justifican».

El portavoz de Podemos en Alicante, Xavi López, también publicó un mensaje en redes para dar a conocer esta «agresión fascista», y manifestó que «estas pintadas solo buscan señalarnos para amedrentarnos, pero su odio refuerza nuestra trabajo». López se comprometió a seguir « construyendo una ciudad democrática, libre, inclusiva y feminista», e hizo hincapié en que «esto no nos para».

Por su parte, el coordinador local de Esquerra Unida, Manolo Copé, acusó a la extrema derecha de este ataque para condenar «esta nueva falta de tolerancia» y hacer un llamamiento para frenar este tipo de acciones: «Basta de intolerancia y odio».

Cabe recordar que Ayuntamiento de Alicante aprobó hace unos meses una declaración institucional contra «las agresiones fascistas» hacia las sedes de los partidos políticos democráticos.