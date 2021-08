La derecha busca sacar rédito de la crisis en Podem: redobla la presión contra Puig y el Botànic

Las discrepancias entre el vicepresidente segundo de la Generalitat, Rubén Martínez Dalmau, y la síndica de Unides Podem en las Cortes, Pilar Lima, dan alas a las críticas de la oposición. La decisión del conseller de Vivienda de abandonar el Gobierno autonómico por desencuentros con la líder regional de la formación morada en la Comunidad, ha puesto en bandeja a la derecha la posibilidad de abrir un nuevo frente contra el Botànic. El inicio del nuevo curso político llega pues salpicado por una cascada de reacciones que sigue al unísono la estrategia de redoblar la presión contra el Ejecutivo de izquierdas y, en concreto, tratar de desgastar al presidente, Ximo Puig, a cuenta de la enésima crisis abierta entre sus socios en el Consell.

El presidente del PP en la Comunidad, Carlos Mazón, ha trasladado este lunes que en sus filas les preocupa «el aumento de las listas de espera para acceder a la vivienda pública, no las riñas del Consell». El también presidente de la Diputación de Alicante califica la situación como una nueva crisis en el Consell y echa más leña al fuego valorando que «estamos ante un Gobierno de la Generalitat que no se llevan entre ellos, ni los socialistas con Compromís, ni los de Podemos entre sí», ha apuntado.

Carlos Mazón, presidente del PPCV: «No nos interesan sus peleas, sino que no hay política de vivienda efectiva»

«Ni siquiera se hablan y están todos enfrentados con todos. Pero lo que nos interesa no son sus peleas internas, sino su falta de gestión, y que no hay política de vivienda en la Comunidad», sostiene Mazón, que dirige por primera vez el inicio de un curso político desde la sala de mandos del PPCV. El líder de los populares sostiene que «no conocemos ninguna medida que esté ayudando a aliviar la lista de espera de acceso a la vivienda pública en la Comunidad que tanta gente necesita en estos momentos. No conocemos ninguna medida, mientras ellos se siguen peleando, sin hablarse entre ellos», ha señalado. A su juicio, tras siete años de gobierno de un «tripartito nacionalista» se ha traducido no solo en un listas de espera en materia sanitaria y geriátricos, «que ya se están colapsando», sino que ahora se añade una nueva modalidad de lista de espera, «la lista de espera de acceso a la vivienda pública». Según ha dicho, ha aumentado en 20.000 personas en los últimos años, hasta alcanzar los 45.000 actuales.

Carlos Gracia, diputado autonómico de Cs: «Ximo Puig debe remodelar el Consell, el mestizaje no funciona»

«La falta de gestión e inversión es clamorosa, ya que en 2020 se dejaron sin ejecutar dos de cada tres euros destinados a emergencia habitacional y la Comunidad lidera este año los desahucios a nivel nacional. No hay política de vivienda, sin promoción pública, con más presión fiscal para acceder a la vivienda o sin alternativas para los jóvenes», ha concluido.

Desde el grupo de Cs se ha instado a Ximo Puig a llevar a cabo una remodelación «eficaz» del Consell y a eliminar gastos superfluos, tal como lleva reclamando la formación desde el inicio de legislatura, ha expuesto el diputado autonómico Carlos Gracia. El parlamentario ha instado al presidente autonómico a «aprovechar la oportunidad para reordenar su Gobierno y ponerse a trabajar por solucionar los problemas que afectan a los valencianos y no por cubrir, como hasta ahora, las cuotas de poder de los partidos que sustentan al Consell, como hizo al convertir en una Conselleria nueva la Dirección General de Vivienda».

Miguel Pascual, diputado autonómico de Vox: «Vivienda solo ha funcionado como una agencia para colocar a amiguetes»

Para Gracia, «Puig tiene que ser responsable y asumir la vara de mando que corresponde a un presidente, todavía más en una situación de pandemia como la que vivimos», ha añadido tras reiterar que «el mestizaje no funciona en este tripartito donde cada uno barre para su casa en función de los intereses de su partido, por lo que Puig no puede seguir mirando hacia otro lado». Por último, ha valorado que «no se va a echar de menos a Dalmau, cuya gestión al frente de Vivienda ha sido prácticamente inexistente, aplicando políticas sectarias y marcadas por un sesgo ideológico muy fuerte, pero sin solucionar el problema de la ocupación ilegal y sin ampliar el parque público de vivienda valenciana».

Mientras tanto, el portavoz de Vivienda y diputado de Vox en las Cortes, Miguel Pascual, ha instado a Ximo Puig a «dar un paso adelante y corregir el error que cometió al inicio de la legislatura», al «permitir que los comunistas de Podemos estuvieran en la vicepresidencia segunda y en la Conselleria de Vivienda». Asimismo, ha instado al jefe del Consell a que «elimine la vicepresidencia segunda y que la Conselleria de Vivienda la vuelva a llevar un director general que era lo que pasaba antiguamente». Desde su punto de vista, la conselleria en manos de Rubén Martínez Dalmau solo ha funcionado como «una agencia de colocación de amiguetes, con más de 20 altos cargos y asesores, palacete incluido en el centro de València, y que ha costado a todos los valencianos más de 600.000 euros».