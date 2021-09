Sanguino se alinea con Soler y desafía a Puig retirándose de las listas al congreso del PSPV

La presentación de listas de delegados al congreso federal de octubre en València y el nacional de noviembre en Benidorm parecía que iba a dar una tregua -aunque no fuera muy larga- dentro de la guerra en la que se encuentra enfrascado el socialismo alicantino. Nada más lejos de la realidad. Como buen actor y dramaturgo, el portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Francesc Sanguino, trató de hacerse con uno de los papeles protagonistas y dar un giro de guion dentro del sainete en el que se ha convertido la confección de las listas a los congresos en la provincia. Lo hizo anunciando este lunes que renunciaba a su puesto de suplente en la candidatura al cónclave nacional que debe aupar de nuevo a Ximo Puig como secretario general de los socialistas valencianos, en lo que se interpreta como otro desafío al también presidente de la Generalitat, que precisamente fue quien apostó por Sanguino como cabeza de lista en las municipales de 2019.

Francesc Sanguino, en el comunicado en el que hizo pública su decisión, se escudaba en la falta de pluralidad en las listas. En determinados círculos del partido, sin embargo, se interpretó como una pataleta del portavoz municipal, sobre todo por la entrada de su predecesora, Eva Montesinos, en la candidatura. Es más, alegan que a Sanguino se le ofreció ir en puestos de salida, pero él mismo pidió ir de suplente porque dijo que tenía que preparar el debate sobre el estado de la ciudad, aún sin fecha.

En cualquier caso, la maniobra de Sanguino llega sólo dos días después de que los de Soler dieran por rotas las negociaciones con el sector del exsenador Ángel Franco por discrepancias en el número de nombres que le correspondía a cada familia y retiraran la candidatura alternativa liderada por la exconcejal Sofía Morales, dejando así vía libre a la promovida por el sector franquista, encabezada por el edil Raúl Ruiz. Por eso mismo, este paso sitúa ya a Sanguino de forma evidente en la órbita de Soler, después de varios escarceos con el exalcalde de Elche. Todo tras haber perdido la confianza de los franquistas y con una situación cada vez más complicada en el grupo municipal, sin liderazgo, y con la dirección del partido marcando el paso en el Ayuntamiento.

«Considero que esta lista, lamentablemente, no refleja la pluralidad de nuestra agrupación, pluralidad que he tratado de proyectar como portavoz municipal desde la confección de la lista. La pluralidad de miradas es la base de la riqueza de un partido, y esta no puede reducirse a discrepancias entre protagonistas y antagonistas», sostiene Sanguino en el comunicado, en el que añade que «llamo a la reflexión de todos y todas con el fin de responder a la enorme confianza depositada en todos los que tenemos la labor de representación tanto institucional como comarcal, tal como expresó nuestro secretario general hace pocos días al hilo del congreso».

El presidente apela a la cohesión tras una intensa semana de pulsos

El presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha apelado este lunes a la cohesión para impulsar un frente común en todas las instituciones para defender los intereses de los valencianos. Lo ha hecho durante la reunión interparlamentaria con motivo del inicio del nuevo curso político, a la que han asistido representantes del partido en el Congreso, el Senado y las Cortes. Entre ellos, el diputado nacional Alejandro Soler, uno de los actores clave en la tensa semana de pulsos registrada en el socialismo alicantino a cuenta de las listas de delegados para el congreso federal de octubre y el nacional de noviembre. «Tenemos por delante un curso decisivo para los valencianos en el que se deben de abordar cuestiones fundamentales desde todas las instituciones, como son la financiación autonómica o el traslado de los fondos europeos», ha dicho Puig. En esa línea, ha defendido que los grandes retos para este nuevo curso son «la superación de la pandemia, la recuperación económica, social y emocional, y la actualización del proyecto político». Unos retos que, subraya, «los socialistas valencianos debemos de abordar desde la coordinación y la acción común».