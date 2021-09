El PSPV presiona en la Diputación con el Foro de Alcaldes y el PP lo supedita a la constitución del Consejo Social

Por su parte, el diputado de Presidencia, Eduardo Dolón, defiende que la institución provincial «aún está a tiempo, en plazo» de convocar el foro de alcaldes, ya que se establecía su celebración a lo largo del año. No obstante, apunta a que su convocatoria será en noviembre. La hoja de ruta que maneja la Diputación es la de tener primero la constitución formal del Consejo Social de la Provincia, el órgano consultivo en materia económica y social con el que la institución provincial pretende canalizar la participación de diferentes sectores, y que también se aprobó en noviembre de 2020, aunque aún está pendiente de formalizarse. Precisamente quedaron fuera de este órgano los regidores alicantinos al considerarse que ya están representados en ese Foro de Alcaldes y Alcaldesas. Ese consejo aún no se ha constituido porque dos entidades que lo compondrán no han designado todavía a sus representantes.

Tras la celebración del Foro de Alcaldes y Alcaldesas, Carlos Mazón convocará el debate sobre el estado de la provincia, incluido en el reglamento orgánico que se aprobó hace casi un año. El debate también está previsto para noviembre. Un mes en el que la agenda política será muy apretada con el congreso del PSPV-PSOE que se celebrará en Benidorm.

Críticas al plan fiscal de Mazón

La diputada del PSPV Carolina Gracia, por otro lado, criticó la propuesta fiscal lanzada por el también presidente del PPCV, Carlos Mazón, cuya medida estrella es la reducción de impuestos para ahorrar a los ciudadanos de la Comunidad 1.530 millones. Para Gracia, la Diputación «debe volver a poner el foco en las necesidades de los pueblos y ciudades, y no en las urgencias de promoción política de Carlos Mazón». Pone como ejemplo lo ocurrido con el tramo del IAE provincial que se rebajó recientemente «y afecta solo a las empresas que facturan más de un millón de euros». «Un gran número de empresas no van a notar la rebaja, ya que a alguna de ellas se les reducirá el recibo al año menos de 100 euros, incluso para algunas la rebaja no llega ni a los 11 euros», aseguró.

En cambio, incide Gracia en que «el bocado» de esta rebaja es de más de 2,5 millones de euros. «Si las grandes empresas con esto no ganan y los municipios pierden 2,5 millones, ¿quién gana en esta ruinosa operación? Pues solo Mazón, que le ha servido como apoyo a su campaña de promoción personal». Además, criticó que la Diputación tenga más de 300 millones de euros en proyectos sin ejecutar de diferentes años.