Unidas Podemos presenta en Alicante su nueva formación ecologista: Alianza Verde

López de Uralde, ha querido señalar el papel troncal de las políticas verdes dentro de su espacio político. “Creemos que no se puede hacer política en el siglo XXI, no se puede hacer política de izquierdas, sin hacer frente en todos sus aspectos, a lo que es la crisis ecológica”, señaló el coordinador federal de Alianza Verde. “Hay un elemento fundamental, que es el cambio climático, que es un elemento que preocupa y que quizá es el más visible porque tiene impactos en muchos aspectos relacionados con nuestro día a día”, ha explicado. En este sentido, López de Uralde quiso hacer hincapié en que “la región mediterránea se calienta veinte veces más rápido que la media global”.

El diputado puso en valor el trabajo de los ecologistas de Unidas Podemos, que se han organizado en Alianza Verde. “No hay que olvidar que es Unidas Podemos quien ha liderado en el Congreso y en muchas otras instituciones las iniciativas para hacer frente a esta crisis ecológica". El coordinador de Alianza Verde incidió en el tipo de políticas que busca esta nueva formación y que siguen la estela de UP, recordando que, por ejemplo, fue Unidas Podemos quien presentó en septiembre de 2019 la declaración de emergencia climática que finalmente el Congreso aprobó por unanimidad, o que UP fue quien presentó en 2017 el primer borrador de ley de cambio climático, que finalmente hace solamente unos meses, en mayo, se aprobó como ley del clima. "En política no basta con hacer el trabajo, sino que hay que visibilizarlo, y con ese objetivo nace Alianza Verde. Nace como un partido independiente, dentro de Unidas Podemos, de ámbito estatal”, explicó López de Uralde.

Por su parte, Julià Álvaro ha reflexionado sobre las transformaciones políticas y sociales desde que entraron por primera vez en el Botànic. “Ahora la conciencia ciudadana es mucho más potente, y es en este sentido como se explica la existencia de una fuerza como Alianza Verde y nuestra confluencia con la gente de Unidas Podemos”, con quienes se reivindica como "compañero de luchas". Además, ha insistido en que “las políticas ecologistas no se dicen, sino que se hacen”, ya que ha señalado que ahora, "salvo unos pocos negacionistas", todo el mundo se dice ecologista, "como el PSOE en su Congreso se reclamará como partido ecologista, lo cual es muy discutible”, ha criticado, ya que, a su juicio, “no se puede llamar ecologista quien se plantea la ampliación del Puerto de València”.

Por último, Álvaro ha reivindicado el ecologismo político como único modelo compatible con la protección del territorio y un reparto justo y equilibrado frente al “crecimiento infinito” del modelo capitalista.

El portavoz municipal de Unidas Podemos, Xavier López, ha ejercido de anfitrión de la presentación de Alianza Verde en la sede de Podemos Alicante. López ha felicitado por la iniciativa al coordinador federal de Alianza Verde, Juantxo Uralde, y ha mostrado su apoyo "para poner la sensibilidad ecologista entre las prioridades de la acción institucional". López ha explicado que "queremos mostrar y dar a conocer en esta visita a los compañeros de Alianza Verde los dos principales conflictos ambientales que tenemos en Alicante, como es la situación de colapso ecológico del Valle de Fontcalent y la problemática de vertidos del litoral sur".