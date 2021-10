Vicent Soler insiste en su rechazo a la tasa turística: "No es el momento correcto"

El debate en torno a la tasa turística para gravar las pernoctaciones en la Comunidad Valenciana sigue trayendo cola. Las posturas se mantienen firmes en el seno del Botànic: Compromís y Unides Podem empujan a favor de la implantación, mientras que el PSPV rechaza su aplicación en este momento por la grave crisis que afecta al sector como consecuencia de la pandemia y, además, se niega a que sea generalizada. Apuesta, en cualquier caso, por dar libertad a los municipios para su entrada en vigor. La falta de un posicionamiento común en el Ejecutivo valenciano está sirviendo de munición a la oposición, que aprovecha las discrepancias en la coalición de izquierdas para poner el foco sobre un asunto con el que se muestran radicalmente en contra. En la sesión plenaria de hoy, ha sido el diputado Manuel Pérez Fenoll (PP) quien ha pedido al conseller de Hacienda, Vicent Soler, que defina la estrategia que seguirá la Generalitat, instando a los socialistas a actuar como dique de contención para bloquear la propuesta que promueven sus socios.

En su alocución, Soler ha vuelto a defender la postura que fijó hace solo un par de días en comisión de Hacienda, que no es otra que "no es el momento" de implantar una tasa turística a los visitantes de la Comunidad Valenciana. El conseller no ha escondido que existen discrepancias en el Gobierno valenciano sobre este asunto, ha remarcado que el debate está "abierto" y ha dicho que no se puede "demonizar" este impuesto porque está vigente en muchas ciudades de Europa. No obstante, ha dejado claro que la política de impuestos de la Generalitat es la que sale de la ley de acompañamiento a los presupuestos, es decir, la norma que aprobó el Consell el pasado viernes y que, por el momento, no recoge esta posibilidad; si bien es cierto que todavía tiene que superar el trámite parlamentario y, con ello, queda abierta la posibilidad de que se presenten enmiendas en ese sentido.

El responsable de Hacienda ha vuelto a enfatizar que una tasa de este tipo no sería favorable para la mayoría de los destinos de la Costa Blanca de Alicante, ya que "interferiría en un mercado ya de por sí sensible". De hecho, la provincia sería la más perjudicada si se activa una tasa de este tipo, según vienen alertando la patronal del sector. En esa línea, Soler ha incidido en que el mercado y sus características es muy diferente en destinos como Benidorm o la ciudad de València. El debate no está en si "tasa turística sí o no, sino en qué, cómo, para qué y cuándo", y ha recordado que "el sector está recuperándose de una de las peores crisis de su historia".

Soler ha considerado que el PP está tratando de demonizar una tasa que ya está en vigor "en media Europa" y que ellos mismos han avalado en otras partes del territorio nacional, ya que, por ejemplo, firmaron un pacto de gobierno en Granada que incluía este impuesto.

Mientras tanto, Pérez Fenoll ha criticado la "ambigüedad" de la Generalitat con la tasa ante la "tibieza" del presidente, Ximo Puig, y la "dureza" del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, mientras los vicepresidentes Mónica Oltra y Héctor Illueca la defienden cuando "no tienen ninguna competencia" ni en impuestos ni en turismo.

Este parlamentario alicantino ha acusado a Oltra (Compromís) y a Illueca (Podem) de criminalizar al sector por relacionarlo con la falta de viviendas para los jóvenes. Ha urgido así al PSPV a que sea claro y diga "si va a inventar este impuesto o va a ser el dique de contención ante sus socios". "No podemos correr el más mínimo riesgo", ha advertido.