Cualquier congreso que se precie acaba con el reparto de sillones en los órganos de dirección. Hay que respetar las cuotas de las familias, y más si a lo que se aspira es a un cónclave tranquilo y que permita evidenciar una imagen de unidad. Y algo así es lo que ha ocurrido en la cita que se ha celebrado en Benidorm, y que, al final, se ha cerrado con un reparto que no contenta del todo a nadie, pero que deja moderadamente satisfechas a todos los grupos. Eso no quita para que determinados nombres hayan vuelto a desatar malestar -bastante malestar en algunos casos- en determinados círculos socialistas. Es lo que ha ocurrido, sin ir más lejos, con algunas de las personas que el exsenador Ángel Franco ha colado en el comité nacional, el órgano con mayor poder de decisión del PSPV, y donde el secretario general, Ximo Puig, y su ejecutiva deben rendir cuentas de su gestión a lo largo del año. En su cuota entran, entre otros, y junto al propio Franco, que repite, la edil Lola Vílchez o Pedro Boj. Ahora bien, el foco de las críticas se dirige en especial hacia Blas Bernal, impulsor en 2005 del voto a favor del Plan Rabasa, que incluso tras su salida del Ayuntamiento ha trabajado para el promotor Enrique Ortiz, y que ya ha estado los últimos cuatro años en el comité y continúa. También hacia el exedil Vicente Ronda, con acta en aquella Corporación, junto a Bernal y Franco. «Es lo de siempre. Ya hizo lo mismo en el anterior congreso. Ángel Franco y sus propuestas», alegaban los críticos. «Al final, le han vuelto a meter un gol al partido, que es probable que no fuera consciente de este lío», aseguraban otros. Los franquistas, por contra, restaban importancia a una polémica que poco menos que tachaban de artificial. Alegan que en los últimos cuatro años Blas Bernal ha estado en el comité con total normalidad.

Todo en un congreso en el que, prácticamente en tiempo de descuento, acabaron entrando nuevos nombres por la provincia de Alicante, en otro reequilibrio de poder en la ejecutiva. El grupo de l’Alfàs, próximo en los últimos tiempos a Soler, se queda con la Secretaría de Participación de Residentes Extranjeros, que es para Martine Mertens. El propio Franco consigue dos plazas más, con Pilar Gay -edil de Hacienda en Guardamar- en Espacios Urbanos; y Llanos Cano -concejal en Alicante- en Protección de la Infancia. Finalmente, los herederos del pajinismo, liderados por la secretaria autonómica de Calidad Democrática, Toñi Serna, introducen al subsecretario de la Conselleria de Política Territorial, Rafa Briet. Precisamente, el cambio de secretaría de Serna, que pasa de llevar Acción Electoral a Transparencia y Memoria Democrática, se interpretaba en algunos círculos como una pérdida de peso. Sin embargo, desde la cúpula socialista no sólo sostenían que todas las personas de la ejecutiva son iguales, sino que subrayaban que de lo que se trata es de reforzarla con las competencias que tiene en el Consell, al igual que se ha hecho con otros altos cargos.

Finiquitado el congreso de Benidorm, ahora todas las miradas se dirigen al provincial. El alcalde de Alcoy y portavoz socialista en la Diputación, Toni Francés, del grupo de Toñi Serna, se ha quedado fuera de la ejecutiva, lo que deja entrever que apunta hacia la secretaría en esa cita. De momento, en el cónclave de este fin de semana se ha aupado a la consellera de Sanidad, Ana Barceló, a la presidencia, y se ha rescatado al alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Rubén Alfaro, que obtiene la Secretaría de Relaciones Institucionales. Mientras, Soler ha logrado que tenga un puesto su mano derecha, el diputado autonómico Francis Rubio, en Consumo.