El PP abre el proceso de renovación de los liderazgos locales en Alicante pero deja en el aire Orihuela y Alcoy

La previsión del PP provincial pasa por celebrar asambleas locales en una primera tacada en 73 municipios antes de fin de año, es decir, con la finalización de procesos a un mes vista. En concreto, se dividirá en dos fases. La primera es la que arranca hoy en Alicante formalizar el traspaso de la presidencia local al alcalde Barcala, como candidato único al cargo y que sustituye a Antonio Peral. A la asamblea acudirán buena parte de los primeros espada de los populares en la Comunidad, encabezados por Mazón y la secretaria general del partido, María José Catalá, así como el presidente en la provincia, Toni Pérez. En principio, Elche debía ser la siguiente ciudad marcada en el calendario. De hecho, el acto para ungir a Pablo Ruz estaba fijado en principio el 5 de diciembre. Finalmente, se retrasará tres semanas con el objetivo de cuadrar agendas e intentar que pueda asistir el líder nacional, Pablo Casado, que se prevé que acuda esos días a la ciudad ilicitana para celebrar la Navidad junto a su familia política.

Aunque todavía no se han concretado las fechas siguientes, sí se sabe que entre el cónclave de Barcala y el de Ruz, se llevarán a cabo procesos asamblearios en otros 32 municipios, entre ellos, los que revalidarán la presidencia local de siete diputados provinciales del PP. También se incluye al candidato de Elda, el actual portavoz municipal del PP, Fran Muñoz, que sustituirá a Adela Pedrosa. Esta era otra de las plazas en las que existían dudas, por la fortaleza del socialista Rubén Alfaro allí, pero, finalmente, el aparato ha arropado la candidatura de Muñoz, la única registrada.

Todo apunta a que no será tan sencilla la solución en Orihuela, donde Emilio Bascuñana está enmarañado en un proceso judicial, acusado de cobrar más de 200.000 euros de la Generalitat como asesor de Sanidad sin que, supuestamente, exista rastro del trabajo que realizaba. Y en relación con Alcoy, afirman en determinados círculos del PP que existen dudas con la continuidad del portavoz, Quique Ruiz, quien todo apunta a que tendría que enfrentarse en las urnas al socialista Toni Francés. No obstante, fuentes de la dirección recalcan que el hecho de elegir ahora a los presidentes locales no significa que vayan a ser los cabezas de lista en las próximas elecciones.

En concreto, entre los 32 candidatos únicos anunciados este jueves se encuentran: en la comarca de L’Alacantí, Juanjo Berenguer por El Campello; Alejandro Morant en Busot; y Sebastián Cañadas en Mutxamel. En la Marina Baixa: Mariló Cebreros en Benidorm; Adrián Martínez en Bolulla; Andrés Molina en Callosa d’en Sarrià; José Javier Signes en Relleu; Antonio Pastor en Polop de la Marina; Rocío Gómez en Altea; Iván Martínez en Beniardá; y Bernabé Cano en La Nucía.

En la Vega Baja: María Gómez en Almoradí; Eduardo Dolón en Torrevieja; Luis Rodríguez en Benijófar; Francisco Cano en Formentera del Segura; Manuela Ruiz en Redován; Antonio Bernabé en Cox y Rufino Lancharro en Pilar de la Horadada. En el Baix Vinalopó, se incluye a Ana Serna en Albatera y Marisol Gallud en Guardamar del Segura.

En el Medio Vinalopó, Sonia Carbonell en Agost; Mari Carmen Joven en Algueña; Héctos Javier Puche en Salinas; Sergio Puerto en Aspe; Fran Muñoz en Elda; Ana Marhuenda en Monóvar; y José Bernabéu en Hondón de las Nieves. En el Alto Vinalopó han sido designados candidatos únicos Ana Galvañ en Beneixama; May Martínez en Biar; Juan Sempere en Campo de Mirra; Rafael Serrano en Cañada y Laura Estevan en Sax.