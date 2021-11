Soler oficializa su candidatura al congreso del PSOE con la presencia de Alfaro y el plante del alcalde de Elche

Los números y, por tanto, las alianzas son la clave de cualquier congreso. Más si ese cónclave está abocado a la celebración de unas primarias. Y eso mismo es lo que trató este sábado de escenificar el diputado nacional y cabeza de los sanchistas de primera hora en Alicante, Alejandro Soler, durante la presentación de su candidatura a la secretaria provincial, a unos días de que se convoque oficialmente la cita. Maestro como nadie de las puestas en escena, llenó con unas 500 personas, según los organizadores, el Centro de Congresos de Elche y contó con el alcalde de Elda y presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), Rubén Alfaro, como principal estrella invitada. No habló en el estrado, aunque sí subió, pero tampoco hacía falta. Su mera presencia supone un respaldo implícito a los de Soler. Otro más. Todo después de que el PSPV intentara neutralizar esta alianza hace dos semanas nombrando al eldense secretario de Relaciones Institucionales en la comisión ejecutiva nacional, y por más que el propio Alfaro, acabado el acto, tratara de quitar hierro. «Es un encuentro de compañeros, porque el congreso aún no está convocado», vino a defender.

De hecho, en los últimos días se había venido especulando en los sectores más próximos al secretario general del PSPV, Ximo Puig, con qué haría Alfaro. Ahora bien, no fue la única incógnita que se despejó. Algo parecido ocurrió con l’Alfàs. Eso no quita para que entre los círculos más próximos al ximismo se haya empezado a barajar la posibilidad de que, llegado el momento, uno y otro grupo puedan estar en la presentación de la candidatura del alcalde de Alcoy y portavoz socialista en la Diputación, Toni Francés, que aún no ha oficializado sus aspiraciones, e incluso que tanto los afines a Alfaro como l’Alfàs puedan acabar partiendo sus votos, para no jugárselo todo a una carta.

En el debe, sin embargo, la ausencia de Carlos González, alcalde de Elche y, por tanto, del principal fortín controlado por Soler en estos momentos. Cierto es que González siempre se ha identificado con Ximo Puig y con el bloque más cercano a él, pero también es verdad que incluso trató de mandar a su jefe de gabinete a las listas al congreso federal por temor a las represalias de Soler hace sólo un par de meses. Al final, directamente hubo plante, pese a que el cabecilla de los alejandrinos jugaba en casa. Plante porque no sólo no fue al acto convocado en el Centro de Congresos, sino que el mismo viernes asistió junto al exalcalde de Elche Diego Maciá -que ha vuelto a reactivarse orgánicamente- a una comida organizada por la familia del exsenador Ángel Franco, e incluso llegó a tomar la palabra.

Todo, además, en el marco de un acto en el que Soler abogó por la renovación y la unidad, pero en el que dejó algún que otro mensaje para quien quisiera entender. «Tenéis mis ganas, mi ilusión y mi determinación para conseguir entre todos gobernar en la ciudad de Alicante y en la Diputación», alegó. Sí, ponía el foco en las dos principales instituciones gobernadas -en coalición con Cs- por el PP, y, de paso, trataba de dejar en evidencia a Franco, que es quien controla Alicante, y a Francés, el portavoz en la Diputación. «Vamos a aterrizar el proyecto del PSOE en la provincia con la máxima lealtad a Pedro Sánchez y a Ximo Puig», destacaba Soler en el comunicado hecho público posteriormente, tratando de desmarcarse del pulso de hace unos meses a uno y otro secretario general, cuando los alejandrinos se apearon de las listas de delegados al congreso federal y al nacional. Eso sí, entre los invitados, estaba Rafa García, alcalde de Burjassot y uno de los cabezas de los abalistas, que, a la sazón, en el congreso nacional de 2017, trató de disputarle el liderazgo del PSPV a Ximo Puig.

Ahora sólo falta que se convoque el congreso provincial y que Toni Francés haga oficial también su candidatura. Queda eso, y saber qué pasa en las primarias del 16 de enero. De momento, la partida ya ha empezado.

El candidato destaca su lealtad a Puig y Sánchez, y quiere nueva sede

El candidato a la secretaria provincial del PSOE, Alejandro Soler, indicó que es momento de la renovación del partido y que, en caso de que resulte elegido como secretario general, espera trabajar «con la mayor lealtad a Ximo Puig y Pedro Sánchez para transmitirle también a ambos las necesidades». Resaltó que quiere «que el partido sea lo que tiene que ser, una herramienta al servicio de los alicantinos. Tenéis mis ganas, mi ilusión y mi determinación». Al hilo de esto, el diputado ilicitano marcó algunas de las líneas en las que trabajará, como poner un servicio de asesoramiento jurídico y una nueva sede, así como el trazado de un plan territorial o un mapa de necesidades por municipios.

Yolanda Seva: «Hay que volver a la relevancia política»

Entre los cargos que tomaron la palabra en el acto, estaban, entre otros, la secretaria de la comarca del Alto Vinalopó, Lorena Pedrero; la concejala de l’Alfàs Rocío Guijarro; el portavoz del PSOE en Ibi, Sergio Carrasco; la alcaldesa de Xixona y diputada provincial, Isabel López; el alcalde de Dolores y diputado provincial, Joaquín Hernández; la alcaldesa de la Xara, Maite Conejero; y la diputada nacional, Yolanda Seva, quien destacó que «hay que volver a la relevancia política y necesitamos un proyecto solvente que sólo puede liderar Alejandro Soler».