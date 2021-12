Las cuentas enfilan su recta final en las Cortes con el Botànic enrocado en la tasa turística

Son plenamente conscientes de que dar luz verde a la tasa turística, enmarcada en los presupuestos autonómicos para 2022, es, a fin de cuentas, prácticamente imposible. Los números no dan, la aritmética parlamentaria no alcanza por falta de apoyos, pero, aún así, Compromís y Unides Podem, insistieron este lunes en las Cortes en la necesidad de sacar adelante el controvertido impuesto frente a sus socios del PSPV, contrarios a abordar esta cuestión mediante una enmienda a la Ley de Acompañamiento, la que recoge las medidas fiscales de cara al próximo ejercicio. Se trata de la principal discrepancia entre los grupos botánicos que sustentan al Gobierno autonómico, sumergidos ya en el debate final para la aprobación de las cuentas de la Generalitat para el próximo año con posturas enfrentadas en torno al gravamen a las pernoctaciones. Llegados a este punto, el diálogo a tres bandas se mantiene para tratar de alcanzar un acuerdo in extremis y, de esa forma, evitar llegar divididos a la votación final que se producirá mañana miércoles. En definitiva, para que no se proyecte la imagen de los socialistas aliados con la oposición, en bloque, para tumbar, precisamente, la propuesta de sus compañeros.

Hosbec tacha de «inhumana» la actitud de los partidos que quieren imponer la tasa turística A sabiendas de que es un debate perdido, al menos planteado en esos términos, los valencianistas y los morados vienen apostando hasta el momento por mantener viva su enmienda, aunque carezca de los apoyos necesarios para prosperar por el rechazo rotundo del PSOE. No obstante, continuar con su propuesta les permitió en el arranque del debate presupuestario marcar perfil propio, evidenciar su posicionamiento frente a los socialistas, fijar distancias, al menos por el momento, en sus discursos. Así lo hizo la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, quien inició la exposición sobre este asunto mostrando su confianza en que todavía hay tiempo para aprobar esta cuestión en 2022. Aunque reconoció que el sector «ha sufrido mucho» por la crisis del covid, se mostró convencida de la necesidad de aplicar este gravamen y remarcó que, cuando se habla de escuchar al sector, no solo hay que tener en cuenta a la patronal, sino también a las personas que sufren las consecuencias del turismo masivo o a colectivos como las kellys. « El PP quiere bajar 2.500 euros de impuestos a Mazón y a las rentas bajas invitarles a un café» MANOLO MATA - SÍNDICO DEL PSPV « La tasa turística ya existe, la pagan los valencianos y queremos que la paguen los visitantes» FRAN FERRI - SÍNDICO DE COMPROMÍS El síndic de Compromís, Fran Ferri, se expresó en el mismo sentido que en los últimos meses. Incidió en que los valencianos ya pagan los gastos extra que se generan por la actividad turística y apostilló que eso es algo que deben asumir los visitantes, para no acabar siendo los «pagafantas» de Europa. Mientras tanto, el síndico socialista, Manolo Mata, hizo oídos sordos a las reclamaciones de sus socios, una determinación con la que evidenció, de alguna forma, que ya dijo su última palabra al respecto hace días. Mata les conminó entonces a retirar la enmienda para abordar este gravamen, municipal y de carácter voluntario, a través de un procedimiento legislativo que dé voz al sector y, además, pidió que la propuesta fuera acompañada de informes económicos que respalden su viabilidad. Y en eso, al parecer, andan los tres grupos, dialogando para tratar de encontrar una salida a este embrollo. Aunque Lima, en una entrevista a INFORMACIÓN, se mostró dispuesta a retirar la enmienda si el PSPV firmaba un acuerdo por escrito para comprometerse a impulsarla en 2022, fuentes socialistas señalaron que no han recibido ninguna propuesta concreta en ese sentido. « Lamentamos que después de cinco años no haya acuerdo con la tasa. Estamos a tiempo para 2022» PILAR LIMA - SÍNDICA DE UNIDES PODEM « Las comunidades gobernadas por el PP, donde se bajan impuestos, son las que más recaudan por IRPF» JOSÉ ANTONIO ROVIRA - DIPUTADO DEL PP Polémica obstétrica El pleno que arrancó este lunes y que culminará mañana con la aprobación de las séptimas cuentas de la era botánica sirvió al tripartito de izquierdas para defender la hoja de ruta que les lleva a formalizar su apuesta por aumentar el presupuesto para fomentar el acceso a la vivienda, impulsar los cuidados en salud mental o bucodental, en priorizar en la entrega de subvenciones a las empresas turísticas que mejores condiciones laborales ofrezcan a sus plantillas o, por ejemplo, en tipificar la violencia obstétrica enmarcada en la Ley de Salud. Mientras tanto, la oposición centró su ataque en el hecho de que se utilice la Ley de Acompañamiento para impulsar cambios en diversos textos normativos «eludiendo» los controles, además de reclamar que disminuya la presión impositiva y de cuestionar que se incluyan 2.336 millones de euros ficticios en las cuentas, por la partida reivindicativa por la infrafinanciación y el fondo covid estatal que todo apunta a que no llegará. « El PSPV tiene la pelota en su tejado con la tasa turística. Cs mantiene su enmienda en contra» YANETH GIRALDO - DIPUTADA DE CIUDADANOS José Antonio Rovira (PP) mostró el rechazo de su grupo a la aprobación de cualquier nuevo impuesto, aseveró que «la violencia obstétrica no existe» y cargó contra la política fiscal del Botànic. Junto a su compañero de siglas Rubén Ibáñez, expusieron algunas de las claves de la propuesta del PPCV para acometer una bajada generalizada de gravámenes en la Comunidad. Rovira también mencionó que la Audiencia Provincial de Valencia ha archivado provisionalmente las diligencias contra exasesores y exconcejales en la etapa de Rita Barberá en el caso del pitufeo y recalcó que son más de 200 cargos del PP absueltos, uno tras otro, «tras la persecución implacable de los partidos de la izquierda». « Con la Ley de Acompañamiento, el Botànic introduce de tapadillo todo lo que les interesa» JOSÉ MARÍA LLANOS - DIPUTADO DE VOX Tanto Manolo Mata como Fran Ferri cuestionaron su afirmación y, en sus turnos de réplica, devolvieron el ataque asegurando que todavía hay muchos cargos del PP que siguen en la cárcel. Otro de los enfrentamientos se produjo a colación de la petición unánime de la oposición para reclamar que se dé marcha atrás en la subida de sueldos del 2% de la que se beneficiará el Consell y los altos cargos. José Muñoz (PSPV) calificó esta afirmación de populista y contraatacó con un argumento que se repite cada vez más y que trata de poner en el punto de mira al presidente del PPCV y líder de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón. En esas, Muñoz se preguntó cómo puede ser que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, cobre 78.000 euros con un presupuesto de unos 29.000 millones, mientras Mazón cobra 7.000 euros más, con un presupuesto mucho menor en la institución provincial, o que la presidenta madrileña cobre 103.000 euros. Por parte de Cs, Yaneth Giraldo destacó que «el PSOE tiene la pelota en su tejado» con respecto a la tasa turística, puesto que su grupo mantendrá la enmienda contra ese impuesto. Finalmente, José María Llanos (Vox) tachó los presupuestos de «mentira presentada con lazo de regalo», y dijo que con la tasa turística pretenden recaudar más fondos «para pagar dinero a sus amigos y apesebrados». Aitana Mas se postula a síndica de Compromís El diputado que ha sido la principal voz de Compromís en las Cortes valencianas durante los últimos seis años y medio, el síndic, Fran Ferri, recordó este lunes que, precisamente el miércoles, protagonizará su última intervención desde la tribuna, tras anunciar que abandona el escaño para retomar su trabajo en la empresa privada. Su renuncia no se formalizará hasta mitad de enero, pero los movimientos para sustituir al principal cargo del grupo parlamentario ya han comenzado. La alicantina Aitana Mas, portavoz adjunta durante esta legislatura, evidenció que su predisposición a asumir el cargo es más que evidente. Mas dio ayer un paso al frente al asegurar que está «a disposición» del grupo parlamentario, que cuenta con 17 integrantes. Recordó que en las pasadas elecciones se presentó a las primarias de la coalición «precisamente para liderar un proyecto político», y todo apunta a que es ahora cuando tratará de asumir la portavocía en las Cortes. No obstante, aseguró que ese melón todavía no se ha abierto, al menos no de forma oficial. Aitana Mas milita en Iniciativa, el partido de Mónica Oltra, uno de los tres que conforman Compromís, junto a Més (el antiguo Bloc) y Verds-Equo. Todo apunta a que la coalición tratará de buscar un candidato de consenso entre las tres corrientes, si bien, en caso de no llegar a un acuerdo, se sometería a votación del grupo. Y es en ese posible escenario donde, aparentemente, la alicantina encontraría más dificultades puesto que Més cuenta con mayoría, en concreto, con 10 de los 17 representantes del grupo parlamentario, frente a los cinco de Iniciativa y los dos de Verds Equo. Otra de las posibilidades que se barajan es que el conseller de Educación, Vicent Marzà, se postule también para coger las riendas del grupo en las Cortes, un movimiento que, no obstante, obligaría a buscarle relevo al frente de la conselleria. Esa es una posibilidad que, por el momento, tampoco se descarta, puesto que le podría servir de plataforma desde la que adoptar un perfil político más allá del ámbito de sus competencias actuales y, con ello, ganar posicionamiento de cara a un posible relevo de liderazgos en Compromís.