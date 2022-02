Mazón se desmarca de Casado

A medida que la guerra interna en el PP se acrecienta, cuando está en el aire más que nunca el futuro de la planta noble de Génova, y cuando el presidente del partido, Pablo Casado, ya ha optado por reunir la próxima semana a la junta directiva nacional, máximo órgano entre congresos, para convocar el próximo cónclave, son muchos los que han optado por dar un paso atrás. Entre ellos, el líder de la formación en la Comunidad Valenciana y presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, y buena parte de la cúpula de los populares en la provincia con representación en la junta directiva nacional, donde están diputados, senadores, alcaldes de ciudades de más 50.000 habitantes, así como los presidentes del PP regional y provincial. Del apoyo explícito a Casado y su número dos, Teodoro García Egea, del pasado jueves a ir moderando el discurso hasta ir desmarcándose de sus otrora valedores. Únicamente el diputado benidormí Agustín Almodóbar y el senador ilicitano Pablo Ruz mostraron su apoyo explícito al aún presidente a últimas horas de la tarde del lunes, cuando el abismo parecía más cerca.

Mazón no es un barón territorial influyente en la sala del máquinas nacional de los populares, pero sí fue uno de los primeros en dar un paso al frente, junto al murciano Fernando López Miras, para mostrar en público su apoyo incondicional a Pablo Casado. Lo hizo el jueves por la tarde, horas después del durísimo cruce de acusaciones televisado entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y García Egea. Aquel día, el jefe de los populares valencianos se posicionó firme en el bando de Casado, pero desde entonces su discurso ha ido bajando de tono, consciente de la frágil posición que ostenta el presidente de la formación a nivel nacional y, sobre todo, de que cada vez son más las voces que piden la cabeza del murciano, su principal padrino en Madrid. Ahora, Mazón ha reorientado su discurso. Evita significarse y espera a ver qué ocurre. Hasta el extremo de que el lunes por la tarde, conocido el resultado de la ronda de reuniones en Génova -a la que sólo asistió Pablo Ruz-, mantuvo el mismo mantra que por la mañana. «Por encima de todo, están los intereses de la Comunidad Valenciana, y tenemos que insistir en el diálogo, la unidad y la generosidad», defendió el alicantino. Sólo añadió un matiz: «Diálogo, unidad y generosidad, pero lo antes posible». Nada más. Mucho menos, menciones expresas a todos los que se han visto salpicados por la implosión de los populares.

Un discurso bastante similar al que mantuvieron el presidente provincial del PP, Toni Pérez; la diputada Macarena Montesinos; o los alcaldes de Orihuela y Torrevieja, Emilio Bascuñana y Eduardo Dolón, que cerraron filas, pero, en este caso, con el discurso de Mazón. La senadora Adela Pedrosa directamente optó por no pronunciarse en ningún sentido ni en otro; mientras el alcalde de Alicante, Luis Barcala, y el también diputado César Sánchez no contestaron a las llamadas de este periódico. Directamente. A efectos prácticos, pues, un desmarque también en toda regla. Simplemente Almodóbar, aunque no fue al cónclave de diputados al que había sido citado, y en el que intervino García Egea, incidió en que, «en su momento, apoyé a Pablo Casado y sigue siendo el presidente nacional. Por tanto, sigue contando con mi apoyo de momento, porque soy leal al partido». Ruz, por su parte, que siempre ha tenido una relación muy estrecha con Casado y mucha sintonía personal, subrayó que «estamos donde siempre hemos estado y, en cualquier caso, hablaremos en los órganos donde tengamos que hablar». En uno y otro caso con alusiones más o menos directas de apoyo a Casado, pero cero referencias al secretario de Organización del partido. Previamente, en un tenso comité de dirección, Belén Hoyo, la única valenciana en ese órgano y uno de los apoyos de Casado, pidió directamente la cabeza de Teodoro García Egea, quien, por cierto, hasta que estalló la crisis no era raro que semana sí y semana también estuviera en alguno de los actos que organizaba el PP en la Comunidad.