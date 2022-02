García Margallo: «González Pons va a reforzar el liderazgo de Mazón, y mucho más si es secretario general del PP»

En absoluto, va a reforzar el liderazgo de Carlos Mazón, y mucho más si, como yo deseo, es nombrado secretario general del partido. Mazón, González Pons y yo nos entendemos magníficamente y el que a uno le vaya bien quiere decir que nos irá a todos bien y, sobre todo, le irá bien a la Comunidad.

Parece convencido de que González Pons está llamado a ser uno de los grandes protagonistas de esta nueva etapa, la de Feijóo...

No tengo la menor duda. Él iba a ser el secretario general de Feijóo si se hubiese presentado en el congreso anterior. Yo no tengo ninguna información, quien tiene que tomar esa decisión es Feijóo. Lo que estoy expresando es un deseo y, si me lo permite, un pronóstico.

Y, a usted, ¿qué papel le gustaría jugar?

Ayudar en lo que me pidan, tanto el presidente nacional como el presidente de la Comunidad. Mis ambiciones están más que cubiertas. Lo que no renuncio es a ayudar a mi partido, a España y a la Comunidad, que entiendo que será mucho más en una función de asesoramiento que de dirección.

¿Camps tiene posibilidades de ser candidato a la Alcaldía de València en este nuevo contexto?

No tengo noticias de que vaya a darse esta candidatura. Lo que tengo es la convicción de que la candidata va a ser María José Catalá.

Este jueves trascendió que el hermano de Ayuso cobró 283.000 euros de la empresa de su amigo, una cantidad similar a la que apuntaban Casado y García Egea. ¿Se han dado explicaciones suficientes sobre todo este asunto?

Primero, la cantidad son 55.000 euros, que es la que ella ha dado al partido y la que se ha trasladado ala Fiscalía. Segundo, el concepto no es una comisión, es una contraprestación o un pago por servicios o trabajos realizados en China para la compra de mascarillas. Y solo hay tres preguntas. ¿Tomás Díaz Ayuso, en su trabajo, cumplió con las obligaciones administrativas y fiscales derivadas de esa contraprestación? Si es así, como todo apunta, estamos en el campo de la absoluta legalidad. Segundo: ¿Hubo trato de favor a la empresa que adquirió el contrato por el hecho de que uno de sus trabajadores fuese Tomás Díaz Ayuso? Todo parece indicar que no. Por tanto, no hay ningún problema. Tercero: ¿El precio que se pagó era excesivo en comparación con lo que pagaron otras comunidades autónomas en abril de 2020, en los primeros compases de la pandemia? No. Se pagaron a cinco euros y, por poner un ejemplo de la tierra, el ministro Ábalos, con todo el aparato del Estado, las pagó a ocho euros. No he encontrado ninguna comunidad que pagase menos que Madrid. Será la Fiscalía la que tenga que determinar si se ha producido o no irregularidad, y todo parece indicar que se va a archivar. Creo que ese tema está terminado, pero el PSOE querrá seguir enredando para acabar con el fenómeno electoral más poderoso que he conocido desde 1977, que es Díaz Ayuso.

¿Cuál fue el principal error de Pablo Casado?

Las manifestaciones que hizo fueron un auténtico error, sobre que le habían llegado indicios, no pruebas, de fuente anónima, en que se sospechaba que podía haber una irregularidad. Fue una enorme torpeza. Lo corrigieron, porque, a las 24 horas, tanto el secretario general como Casado dijeron que de las explicaciones recibidas habían deducido que no había ningún motivo para sospechar de una conducta irregular.

Y, sobre Feijóo, ¿cuáles cree que son sus puntos fuertes y sus puntos débiles?

Yo ahí no soy objetivo, soy un gran admirador de Feijóo. Tiene experiencia en la Administración central, ha ganado cuatro mayorías absolutas en Galicia sin necesidad de apoyarse en ninguna otra fuerza política. Es autonomista, europeísta y tiene una gran experiencia. Pertenecemos al mismo sector del partido, el de extremo centro.

Se autodefine centrista. ¿Qué opina de que su partido gobierne Castilla y León junto a Vox?

Si hay que pactar con Vox se hará respetando las líneas básicas de nuestro partido: compromiso con derechos y libertades, separación de poderes, economía social de mercado, multilateralismo y europeísmo.

Europa está ahora en el punto de mira mundial tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia. ¿La respuesta de la UE es suficiente?

No lo creo. Lo que está haciendo es absolutamente insuficiente, no va a frenar en absoluto la respuesta de Putin. Y eso lo que explica, y lo conecto con las diferencias que tenemos con Vox, es que lo que se necesita es más Europa. Europa tiene ahora una oportunidad de oro, siempre se fortalece con las crisis. Ucrania pone de relieve la absoluta obligación de hacer un esfuerzo en defensa, es decir, una Europa que tenga una política exterior de defensa común si no quiere caer en la irrelevancia. También, la necesidad de hacer un pacto de migración y asilo para responder solidariamente a la entrada de refugiados que huyen del conflicto bélico. Estamos en un momento fundacional de la UE.

¿En qué medida esta guerra puede afectar a la Comunidad?

Las sanciones que han impuesto a Rusia desde 2013 nos han perjudicado enormemente, especialmente a la agricultura. Ahora España tiene la enorme oportunidad de convertirse en la potencia suministradora del gas que puede dejar de venir de Rusia, que supone el 40%. Hay que buscar nuevas fuentes y las tenemos enfrente de casa. Las mayores reservas de gas están en Argelia, que tiene con España dos gaseoductos, uno que va de Orán a Almería y otro que atraviesa Marruecos y va a Tarifa, que en estos momentos no está operativo por conflictos entre Marruecos y Argelia. Tenemos, además, seis estaciones de gasificación, una de ellas en Sagunto. Con todas esas instalaciones podríamos suplir el 50% de la energía que viene de Rusia y, si ampliamos los gasificadores, mucho más. Tenemos que conectar de una vez por todas el sistema español con Europa a través de Francia. Eso lo empezamos cuando yo era ministro en 2013, pero se ha ido muy despacio. Con eso, España se convierte en un actor estratégico de primer orden en este conflicto. El Gobierno debe aprovechar esa oportunidad y nuestros socios tienen que pedir a Marruecos que se normalice la situación.