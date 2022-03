Soler reclama al Gobierno poder destinar fondos de las ayudas covid a paliar los efectos económicos por la crisis de Ucrania

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, ha comparecido hoy en las Cortes para hacer balance de los planes de ayudas económicas puestas en marcha por la Generalitat desde marzo de 2020 para paliar los efectos de la crisis y garantizar la solvencia empresarial. Lo ha hecho con una intervención optimista en la que ha detallado que el Consell ha exprimido al máximo sus recursos para poder inyectar al tejido productivo más de 1.200 millones en ayudas contra la situación generada por el covid, situando a la Comunidad Valenciana como la región que se ha situado a la cabeza en la puesta en marcha de iniciativas para hacer frente a la situación excepcional. El responsable del erario autonómico ha detallado que, del total, al cierre de 2021, se han ejecutado cerca de 920 millones de los recursos disponibles. Mientras tanto, los grupos de la oposición, PP, Cs y Vox, han centrado su críticas en la ejecución de uno de los programas, el Plan Resistir Plus, financiado con fondos estatales y en el que el grado de ejecución ha sido del 49% sobre el total, es decir, que 335 millones se han quedado sin ejecutar. Al respecto, Soler ha reiterado la petición de que el Gobierno amplíe hasta el 31 de junio la concesión de las ayudas a la solvencia empresarial, el conocido como plan Resistir Plus de la Generalitat, más todavía en un contexto en el que la guerra en Ucrania está suponiendo un nuevo factor de desestabilización para la economía cuyas consecuencias son todavía imprevisibles.

Soler ha defendido que el Consell ha realizado en los dos últimos ejercicios “el mayor esfuerzo posible" a través de medidas articuladas a través de dos planes de ayudas, Resistir y Resistir Plus, así como de otras medidas fiscales, legislativas y acciones concretas “que desde la Generalitat empezamos a diseñar desde el minuto cero de la pandemia, en el mismo mes de marzo de 2020, cuando ni siquiera conocíamos el alcance real de la crisis”.

El conseller ha dicho que el objetivo primordial ha sido poner la mayor cantidad de recursos de la historia a disposición del tejido productivo para paliar los efectos de la crisis, al tiempo que se garantizaba su liquidez y solvencia en los momentos más duros. No obstante, ha recalcado que esta cuantía podría ampliarse próximamente al resolverse los recursos del Plan Resistir Plus y la certificación final de las líneas del Plan Resistir. En ese sentido, ha explicado que, de los 647 millones de euros del Plan Resistir Plus, se han inyectado 311,9 millones de euros, 34 han sido devueltos al Gobierno y el resto, 301 millones en total, siguen en las arcas autonómicas. En total ha habido16.248 beneficiarios de alrededor de 26.000 solicitantes.

🔹Balance #PlaResistirPlus:



➡ha injectat 311,9 M€ en ajudes directes a 16.248 beneficiaris



➡ Demanem a @_minecogob amplie fins al 31 de juny de 2022 la concessió d’aquestes ajudes per al teixit productiu valencià pic.twitter.com/sPpM4qUD3D — GVA Hisenda (@GVAhisenda) 8 de marzo de 2022

El conseller ha dicho que, con base a la normativa estatal, solo se han podido adjudicar a determinadas empresas con más de un 30% de caída de ingresos, y ha reiterado la exigencia de que el Gobierno amplíe hasta el 31 de junio de 2022 la concesión de estas ayudas “con una ampliación de los límites y los gastos subvencionables” o que, por el contrario, “los remanentes de este plan puedan destinarse a otros programas de solvencia empresarial que podamos impulsar las autonomías”. No obstante, ha dejado claro que la Comunidad sigue reivindicando que se puedan emplear esos fondos teniendo en cuenta, además, el contexto actual, cuando la guerra en Ucrania está desencadenando múltiples consecuencias, con una subida sin precedentes de los precios de la energía y una crisis en la cadena de suministros. Con todo, ha dejado claro que, si no es así y se tiene que devolver, se hará, porque "no podemos prevaricar".

"Aquí se paga a quien cumple (los requisitos) y a quien no, no. Esto no es como hace años. No podemos dar un solo euro a empresas que no cumplan los requisitos", ha enfatizado, porque "los dineros públicos son sagrados", ha añadido. En líneas generales, Soler ha dicho que el impacto de las medidas implantadas ha sido positivo de las mismas en la economía valenciana. "Hemos resistido", ha enfatizado.

El conseller de Hacienda ha dibujado un escenario esperanzador con base en las cifras macroeconómicas, y ha desgranado que en 2021 el PIB creció un 5,4%, que a cierre de año hay que más empresas en la Comunidad Valenciana que cuando comenzó la pandemia, que en 2021 las exportaciones alcanzaron la cifra récord de 32.413 millones, y que la Comunidad cerró el año con 2.115.800 empleados y se crearon 81.900 puestos de trabajo. No obstante, ha hecho una llamada a la prudencia por las consecuencias del conflicto armado desatado tras la invasión de Ucrania por parte de Rusia

Otras ayudas

A lo largo de su comparecencia, el responsable de Hacienda y Modelo Económico ha recordado, no obstante, que el Consell “no sólo ha articulado sus ayudas al tejido productivo a través de los planes Resistir y Resistir Plus, sino que desde marzo de 2020 hemos puesto en marcha numerosas políticas que han garantizado la liquidez de nuestras empresas”.

Así, ha recordado las ayudas de hasta 1.500 euros para persona autónomas con una dotación de 57,3 millones de euros; las ayudas complementarias de hasta 300€ a personas en ERTE con 30 millones de euros, o los distintos planes para la reconversión de las empresas hacia la producción productos de luchar contra la COVID-19 con casi 20 millones de euros en distintas convocatorias, que se aprobaron todas ellas a lo largo de los primeros meses de pandemia en 2020.

También desde marzo de 2020 se están tramitando por el procedimiento de urgencia ayudas para inyectar liquidez al turismo por importe de 7 millones y se ha puesto en marcha el programa Bono Viaje, con un presupuesto total de 32 millones. También se han dispuesto ayudas directas a profesionales y empresas turísticas por 18 millones, de las que ya se ha concedido el 99,95%.

El incremento “exponencial” de la actividad del IVF que concluyó 2020 con más de 97 millones de euros concedidos en préstamos para el tejido productivo valenciano y 325 millones en 2021 también ha sido uno de los aspectos más destacados por el conseller Soler, que espera ampliar esta cifra hasta los 450 millones de euros para 2022; así como los distintos beneficios fiscales incluidos en las leyes de Acompañamiento de 2021 y 2022; unos presupuestos “expansivos” que ayudan a reforzar el sistema social y ampliar el apoyo inversor, o la agilidad en el periodo de pago a proveedores, que aumenta la liquidez de las empresas y que se ha situado en la cifra récord de 17,67 días”.

Todos los diputados de la oposición han reprochado la "baja ejecución" de los fondos del Resistir Plus. Rubén Ibáñez (PP) se ha preguntado "por qué se han devuelto 335 millones", más de la mitad de lo recibido en 2021, mientras el conseller "se deja llevar por el confeti y el triunfalismo". Ibáñez ha criticado que el Consell se escude en los requisitos puestos por el Gobierno central para otorgar las ayudas del Resistir Plus en vez de asumir su responsabilidad en la gestión de las ayudas.

Tony Woodward (Cs) ha denunciado que más de 10.000 empresas se han quedado fuera de las ayudas y Llanos Massó (Vox) ha afeado que venda las cifras como "espectaculares" cuando "eso no es resistir".

En su réplica, Soler ha puntualizado que las ayudas no son "infinitas" y que la Generalitat trata de paliar las consecuencias de la crisis con los recursos de los que dispone, para lo que ha confiado en los fondos europeos. "Hemos flexibilizado todo lo que hemos podido", ha aseverado, insistiendo en que "no es un problema de gestión, sino de las reglas del juego".

Los grupos del Botánic, por su parte, han puesto en valor la respuesta socialdemócrata articulada frente a la pandemia frente a las políticas neoliberales aplicadas en anteriores crisis.