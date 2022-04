Mazón inicia una campaña del PPCV para exigir una reforma "inmediata" del modelo de financiación

El presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, ha presentado hoy la nueva campaña del PPCV para exigir la “inmediata reforma” del sistema de financiación. “La Comunidad Valenciana no puede permitir un día más el ninguneo del Gobierno de Pedro Sánchez y el silencio de Ximo Puig. Estamos hartos de esperar, ya no aguantamos más plazos ni más excusas”, ha manifestado.

Mazón ha afirmado que el PP de la Comunidad y en toda España "no tolera ningún retraso más en la reforma del modelo”. “Los intentos de algunos de desviar la atención, el ninguneo de Sánchez o la desnaturalización de la comisión mixta ya no cuelan más y nos están llevando a una situación de hartazgo. No podemos esperar más”, ha insistido.

Así, el presidente del PPCV ha indicado que la valenciana “es la comunidad de las listas de espera: en sanidad, en la Renta Valenciana de Inclusión, en vivienda, en políticas sociales. Y es la última en la lista de espera de la financiación. Todo el PP quiere revertir esta situación de inmediato”. “La máxima responsabilidad es de Sánchez y en la Comunidad Valenciana la responsabilidad es de Puig, que es quien maquilla el ninguneo al que nos somete Sánchez”, ha añadido.

La campaña se desarrollará a través de las redes sociales, con la presencia de los diputados en las diferentes comarcas para explicar las consecuencias del retraso del modelo y con la presentación de mociones en los Ayuntamientos. Entre las propuestas que se incluyen en la moción se expresa la necesidad de que el Gobierno de España presente en el segundo trimestre de 2022 el nuevo modelo con los recursos suficientes y que recoja las propuestas del informe de la comisión de expertos de la Comunidad Valenciana nombrada por las Cortes en diciembre de 2017.

Asimismo, se indica que mientras se aprueba el nuevo sistema de financiación autonómico y la regularización de deuda histórica asociada, hay que llevar a cabo un fondo de nivelación que garantice a la Comunidad Valenciana, como mínimo, 1.336 millones de euros anuales y convocar de forma urgente al Consejo de Política Fiscal y Financiera.

Mazón ha señalado que cada día que pasa sin que haya un nuevo modelo de financiación autonómica “es un día que la Comunidad pierde una oportunidad de mejorar infraestructuras educativas, sanitarias o en políticas sociales”.

Mientras la Comunidad Valenciana recibe 2.618 euros por habitante, la media española recibe 2.833 euros, es decir, que cada valenciano recibe anualmente 215 euros menos de financiación autonómica que la media.