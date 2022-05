Los alcaldes de Almudaina y l'Alqueria serán hijos predilectos de la provincia

La Diputación tiene previsto otorgar el título de hijo predilecto de la provincia a los alcaldes de Almudaina, José Luis Seguí, y l'Alqueria d'Asnar, Jaume Pascual, que con 50 y 43 años de trayectoria respectivamente, son los primeros ediles más antiguos no solo del territorio alicantino, sino también del conjunto de la Comunidad Valenciana. Seguí, incluso, ostenta en estos momentos la condición de alcalde más veterano de España, después de que Ricardo Díez, que llevaba 56 años al frente del Ayuntamiento del municipio segoviano de Castillejo de Mesleón, perdiese las últimas elecciones municipales.

José Luis Seguí accedió a la Alcaldía de Almudaina en 1972, todavía en tiempos de dictadura, cuando, como él mismo confiesa, casi fue obligado a aceptar el cargo tras producirse un vacío de poder en el consistorio. Después llegó la democracia y ya se presentó por las filas de UCD, pasando tras su disolución a Alianza Popular y, más tarde, al Partido Popular, donde permanece.

Por su parte, Jaume Pascual permanece como alcalde de l'Alqueria d'Asnar desde que en 1979 encabezó las listas municipales del PSOE, partido en el que ha estado militando de forma ininterrumpida hasta la fecha. Desde entonces, ha ido renovando la confianza de sus vecinos en todas las elecciones, habiendo ejercico también como diputado provincial.

Pues bien, en reconocimiento a estas dilatadas trayectorias, la Diputación ha decidido concederles a ambos el título de hijo predilecto de la provincia, para lo cual ha abierto un periodo de adhesiones para todas aquellas personas o instituciones que quieran mostrar su respaldo a esta iniciativa. La fecha de la concesión aún no ha sido concretada, si bien está previsto que se celebren sendos actos a tal efecto en las dos localidades.

Seguí, que cumplía el medio siglo como alcalde el pasado 13 de febrero, ha mostrado su satisfacción por este nombramiento que, en principio, ya tendría que haber recibido, aunque al final se ha pospuesto para hacerlo coincidir con el de Jaume Pascual. "Para mí -destaca- es un orgullo haber estado tanto tiempo al servicio de Almudaina, y el reconocimiento por parte de la Diputación es algo que, sin duda, también agradezco".

Seguí todavía está deshojando la margarita con relación a las próximas elecciones. El que tiene claro que no seguirá es Jaume Pascual, quien no duda a la hora de señalar que "me siento una persona privilegiada por haber hecho durante todos estos años lo que más me gusta, que no es otra cosa que trabajar para la gente. Ahora voy a recibir esta distinción tan importante, que me hace sentirme querido y apreciado".