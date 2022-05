Josefina Bueno: «Si hay que retocar algo para que la AVI no presente ningún desequilibrio territorial, lo haremos»

Vuelve al Ejecutivo valenciano y lo hace para asumir una de las consellerias más complejas, tanto por su emplazamiento, como por las áreas y porque es de nueva creación y lo hace, además, a un año de elecciones. ¿Cómo se acepta el reto cuando se parte de esta situación?

Se acepta el reto con muchísima responsabilidad. Es más, porque es tan grande el reto, se acepta. También es verdad que he sido siempre una mujer comprometida, con mucha conciencia de que hay unos valores que se tienen que trasladar a la política, y eso fue lo que me empujó a entrar en política en 2015, cuando acepté el cargo que me ofreció el president, Ximo Puig, de ser directora general de Universidades. Hasta entonces, no había tenido un cargo político. Sí que es verdad que había tenido diferentes responsabilidades en la gestión académica, pero, a veces, tu compromiso vital, en el sentido de polis y que, por tanto, va más allá de las siglas, te lleva a diferentes etapas y vas de una cosa a otra.

La Conselleria de Innovación y Universidades no se ha caracterizado por su excesiva visibilidad. ¿Es posible revertir la situación a estas alturas?

Ese es uno de mis retos, y no afecta solamente a esta conselleria. Quienes tenemos una responsabilidad política, además de la gestión, tenemos la obligación de explicarle a la ciudadanía lo que estamos haciendo, porque estamos gestionando dinero público. Y, además, estamos gestionando algo que tienen que entender no solamente nuestros destinatarios, sino la ciudadanía en general. Es importante que la ciudadanía, da igual si ha estudiado más o menos, o si se dedica a la innovación o al cultivo de las plantas, sea capaz de reconocer quiénes somos y lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Por el momento en el que vivimos, que es un momento difícil, de desafección política, y de constante cuestionamiento de la labor política, y eso es un peligro.

¿Y cómo se consigue eso?

Es muy difícil, lo sé, llegar a las personas y que entiendan que la política es el único instrumento para gestionar el bien común y para cambiar y corregir determinadas cosas, pero hay que intentarlo.

¿A qué atribuye esa desafección política?

Seguramente esa desafección política es la consecuencia de muchos factores. No siempre se hacen bien las cosas y es muy difícil llegar. Si tuviésemos una varita mágica, sería fácil. En cualquier caso, mi reto en estos primeros días es decirle a las alicantinas y los alicantinos que tenemos una conselleria que es clave para el progreso y el desarrollo, no solamente económico, también vital. Todo lo que es la sociedad digital va a cambiar nuestras vidas. En cuanto a las universidades, no hay mejor manera de formarte, de conseguir un empleo, de ascender socialmente, que con unos estudios, con una formación universitaria, de FP o de enseñanzas artísticas. La formación es un potente ascensor social, y tenemos dos universidades muy fuertes en la provincia. Por lo tanto, es fundamental que seamos conscientes de la apuesta que supuso hace tres años implantar una conselleria en Alicante.

Con la perspectiva de estos primeros días, ¿cree que la Conselleria de Innovación ya está lo suficientemente asentada?

Está asentada, y hay que agradecer el enorme trabajo que se ha hecho en este tiempo, porque de no haber nada hemos pasado a que en estos momentos haya 161 trabajadores, hay unas instalaciones, y se ha crecido muchísimo. La conselleria está asentada en Alicante y está asentada en el imaginario. Y, además, esta conselleria se va a quedar en Alicante, porque es irrenunciable y porque era una conselleria demandada y reivindicada. Alicante se merecía una conselleria por población y por ubicación territorial. Ya la tenemos y vamos a seguir reforzándola y vamos a afianzar todo lo iniciado, porque estamos hablado de innovación, de transformación digital, y de conocimiento y ciencia.

Se ha hablado mucho en los últimos días de que, con usted, se ha pasado de un perfil más técnico a otro más político. ¿En que se puede traducir eso a efectos prácticos?

A veces se acuñan términos que tienen difícil definición. Mi predecesora ha hecho un trabajo magnífico, absolutamente envidiable, y tenía el perfil idóneo, pero no me gustan las etiquetas. Yo me puse a disposición del president, Ximo Puig, cuando me llamó, y si él consideró que podía ser la persona que siguiera con el impulso en esta conselleria, que la afianzara en el territorio y que la uniera con el resto de consellerias en Valencia, voy a poner todo mi empeño en hacerlo.

Su antecesora centró más sus esfuerzos en innovación y ciencia en detrimento de las universidades. ¿Se puede invertir la situación a partir de ahora?

Tengo muy claro cuáles son las diferentes patas de esta conselleria, que es una conselleria compleja, y que tiene diferentes ámbitos, y no voy a priorizar ninguno sobre otro. Los voy a priorizar todos. Otra cosa es que, evidentemente, mi trayectoria es la que es, conozco el mundo de las universidades, tengo la suerte de conocer a los rectores y a las rectoras, y es un reencuentro a nivel personal, pero lo voy a priorizar todo.

Y el hecho de que enfrente estén antiguos compañeros, ¿puede complicar las cosas?

No, no suelen abusar de la confianza, hay una corrección. Si que es verdad que, como siempre en la vida, el factor humano es fundamental, y yo he tenido la suerte de crear afectos por donde he pasado. Si en tu entorno laboral no te sientes a gusto... Hay que fomentar esa afinidad, ese buen clima, y también es fundamental crear equipo, y que lo vivan, porque eso es lo que garantiza que el proyecto salga.

Habla de equipo, pero los conflictos y las discrepancias internas entre el personal de este departamento prácticamente fueron una constante desde los inicios de la puesta en marcha de la conselleria. ¿Qué va a ocurrir? ¿Habrá cambios?

No sé lo que va a haber, es muy pronto, pero lo que sí que puedo decir desde ahora es que seremos un equipo, y voy a trabajar para que seamos un equipo.

El plan de financiación plurianual de las universidades está pendiente desde la anterior legislatura. El último plazo que se ha dado es este verano, y el lunes, en el intercambio de carteras, dijo que se debe llegar al mejor plan posible. ¿Puede acabar retrasándose de nuevo?

No, y, de hecho, me han dicho que el plan está bastante avanzado, y que las universidades están trabajando en ello. Por tanto, no es un plan impuesto, sino que se está trabajando con las universidades. Cuando hablo del mejor plan posible es en el sentido de que debe estar unido a la financiación de la Comunitat Valenciana y está claro que tenemos una infrafinanciación de partida. Por tanto, hablo del mejor plan dentro de las posibilidades, pero sí que creo que hay que ofrecer un marco económico estable para que las universidades no estén al albur de los gobiernos, y porque la pandemia nos ha demostrado la importancia de las universidades. Y, cuando hablo de universidades, me refiero a la política científica, porque las universidades son centros de docencia y son también centros de investigación, y, sin eso, la sociedad no progresa. Entonces, nos vemos obligados a ofrecer un marco relativamente estable que permita, por ejemplo, el rejuvenecimiento de las plantillas. Además, hablamos de investigadores e investigadoras, pero muchas veces tienen sueldos muy precarios, y la conciliación no se sabe lo que es. Todo eso no solamente lo tenemos que saber quienes nos dedicamos a ello, sino que también lo tiene que saber la sociedad. No hay profesión más solidaria que la de un investigador. Por eso, es tan importante la labor pedagógica de la política y, por eso, tiene que haber una conselleria dedicada a las universidades y un apoyo político.

Se define como feminista, y está en el primer Gobierno con más mujeres que hombres...

Me siento muy orgullosa de estar en el primer Gobierno de la Generalitat integrado por más mujeres que hombres, y no es una cuestión frívola en el sentido de que las mujeres lo hagamos mejor que los hombres, es una representación social.

Sin embargo, esa representación no se da a nivel territorial. Alicante ha perdido peso en el Consell...

¿Ha perdido peso? Ahora tenemos a Ana Barceló como portavoz del PSPV en las Cortes, y creo que, si hay una persona que ha ganado peso político, es la consellera de Sanidad. No le deseo a nadie estar en el lugar que ha estado durante dos años. Por tanto, ya era una persona de peso político, y ha ganado más, porque el peso político también se gana. No hay peso político si no tienes esa mirada humana. Hemos ganado una portavoz alicantina en las Cortes, y el empeño del president con esta conselleria y con el impulso que ya le dio y le va a seguir dando es una gran oportunidad territorial.

Una de las cuestiones más polémicas ha sido el reparto de ayudas de la AVI, con un claro agravio respecto a Alicante. ¿Tendrá capacidad de maniobra para enmendar la situación?

Conozco la AVI desde su creación, porque estaba en el consejo de dirección como la persona competente en universidades, y la AVI fue una idea muy positiva, porque lo que se propuso fue poner en contacto a los investigadores con nuestro sistema productivo, y hacía falta. Tengo pendiente, evidentemente, una reunión con Andrés García Reche. Me sentaré a hablar con él y, si tenemos que corregir o retocar algo, con el fin de que la palanca que supone la AVI no presente ningún desequilibrio territorial, lo haremos, porque es otro objetivo a lograr. Sé que lo vamos a conseguir porque conozco a Andrés García Reche, y si tenemos que corregir algo lo vamos a corregir.

¿Por dónde pasa el futuro más inmediato para Distrito Digital?

El futuro más inmediato pasa por la consolidación y la expansión en que está inmerso Distrito Digital, y, si sigue como está, va a suponer un cambio brutal para Alicante, y ya lo está consiguiendo. Es increíble la cantidad de gente joven y emprendedora, lo que llaman los nómadas digitales, que se están instalando en Alicante. Voy a sentarme con Antonio Rodes y con el presidente de Autoridad Portuaria, con Julián López, porque creo que es uno de los grandes desafíos que tiene Alicante para posicionarse como un referente en innovación, en digitalización y en Inteligencia Artificial a nivel de Comunidad Valenciana y también a nivel nacional e internacional.

¿Se ve como candidata del PSOE en la ciudad de Alicante?

No me veo como nada, no me lo planteo y, además, es una decisión que no depende de mí. Me veo hoy, y, además, sólo me planteo las cosas a una semana vista.

«Igual que tenemos dos facultades de Derecho, Medicina en la UA va enriquecer nuestro sistema universitario»

La consellera avanza que el próximo paso ahora será perfilar con los dos campus las cuestiones pendientes

¿Qué encaje van a tener la nueva Facultad de Medicina de la UA y la de la UMH?

Tendrá encaje porque se trata de las dos universidades de la provincia. La identidad está hecha para unirnos, no para separarnos. Mi hijo ha estudiado en la Universidad de Elche y mi hija, en la de València. Como tenemos magníficas universidades, a veces nuestros hijos estudian en un lugar o en otro. Además, las dos universidades son nuestras, tenemos implicaciones personales, y trabajamos con compañeros de departamentos de otras universidades. De la misma manera que tenemos dos facultades de Derecho y eso enriquece nuestro sistema universitario, seguro que la Facultad de Medicina va a enriquecer nuestro sistema universitario y se va a sumar a lo ya existente.

¿Y cuál es el próximo paso ahora?

Evidentemente, nos tendremos que sentar, habrá que perfilar muy bien todas las cuestiones con las dos universidades, y vamos a trabajar para que los nuevos estudios de Medicina se impartan con calidad, y que se impartan con calidad en las dos universidades, como ya se está haciendo. Por tanto, vamos a trabajar desde el acuerdo y desde la predisposición a sumar. Son dos universidades públicas y tendremos más oferta para nuestros estudiantes.

El rector de la UMH ya ha pedido apoyo para propuestas de nuevas titulaciones. ¿Tendrán que compensar?

Me voy a reunir con cada uno de los rectores desde esta semana para tener su feedback, porque han pasado tres años desde que yo era directora general de Universidades, y hablaremos de todo lo que ellos quieran. El objetivo es tratar de mejorar nuestro sistema universitario.

Procede de la Universidad de Alicante. ¿Le preocupa que, en algún momento, se interprete que actúa de parte?

Si he hecho el inciso de mi hijo y de mi hija, cosa que no me gusta, es precisamente para dar muestra de lo que soy. Al final, sigo el lema feminista de que lo personal es político. Creo que, en los tres años que estuve como directora general, actúe con absoluta objetividad. No tendría sentido otra cosa, porque, además, todas las universidades las siento mías. Me siento profundamente universitaria e investigadora y tengo personas con las que ha nacido una gran amistad y son investigadoras en otras universidades.