Josefina Bueno recibe la cartera de Innovación: "La conselleria debe seguir siendo un activo de futuro para Alicante"

La nueva consellera de Innovación, Universidades, Ciencia y Sociedad Digital, Josefina Bueno, ha sido protagonista de la simbólica ceremonia del traspaso de cartera de manos de su antecesora en el cargo, Carolina Pascual. El acto, celebrado en el edificio de cristal de Ciudad de la Luz, ha contado con la asistencia del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y de una nutrida representación de la sociedad alicantina, así como del ecosistema universitario, político y económico. El mismo ritual se ha venido realizando durante esta tarde en las otras cuatro consellerias que han experimentado variaciones tras la crisis de gobierno que ha situado a Miguel Mínguez en Sanidad, Raquel Tamarit en Educación, Rebeca Torró en Política Territorial, y Arcadi España en Hacienda.

Durante su discurso, la nueva titular de Innovación ha destacado su compromiso por seguir desarrollando la apuesta del jefe del Consell por situar a Alicante al frente de la transición digital y de la nueva economía que moverá el mundo. "Nadie puede dudar de la voluntad de Puig por defender los intereses de los alicantinos", empezando, ha dicho, por la defensa del agua. En ese sentido, se ha mostrado convencida de que la conselleria que ahora dirige "tiene que seguir siendo un activo de futuro para Alicante" con proyección internacional.

Bueno ha destacado que la sociedades de enfrentan al reto de impulsar nuevos empleos desarrollando la digitalización, automatización e Inteligencia Artificial, por lo que ha hecho un llamamiento para aprovechar al máximo el impulso que proporcionan los fondos europeos para acometer cambios en la economía y en la sociedad. Cambios que, en cualquier caso, "no pueden reproducir las brechas existentes" en materia territorial, de género o de edad. Puesto que la sociedad digital, según ha recalcado, "no puede estar exenta de mirada humana" dado que "sin mirada humana no hay progreso", ha expresado. En ese sentido, ha remarcado la necesidad de continuar el proceso de digitalización vigente, para lo que "son necesarias las sinergias con el tejido productivo", y ha sostenido que el impulso económico del Next Generation tiene que ayudar a "acometer cambios en la economía" y modernizar la administración y las empresas "para que nadie se quede atrás". Además, ha expresado su deseo de "derribar la barrera tecnológica actual, visibilizar el talento de las mujeres y aumentar las vocaciones científicas".

La consellera ha definido la universidad como un potente ascensor social y ha defendido la necesidad de seguir trabajando con los centros universitarios para dotarlos del mejor plan de financiación, a través de un convenio colectivo que permita afianzar los proyectos que están en marcha.

Bueno se ha mostrado visiblemente emocionada durante el acto que simboliza su andadura en la primera conselleria que cuenta con sede en Alicante. No obstante, conoce bien ese terreno puesto que el pasado mandato asumió la Dirección General de Universidad, Investigación y Ciencia de la Generalitat, antes de convertirse, ya en el actual mandato, en senadora por designación de las Cortes valencianas.

La nueva consellera fue designada el pasado sábado como nueva titular de la primera conselleria que cuenta con sede en Alicante, en el marco de la crisis de gobierno que ha concluido con cambios en cinco consellerias, cuatro de ellas de la cuota socialista y una de Compromís. De esta forma, la hasta ahora senadora territorial asume las riendas del primer departamento autonómico descentralizado. La alicantina, con raíces familiares en la Vega Baja, toma así el relevo de Pascual, quien ha agradecido la apuesta de Ximo Puig por vertebrar el territorio. "Ubicar una conselleria fuera de València dice mucho de su visión", ha dicho la ya exconsellera, que se ha declarado muy contenta con el resultado conseguido después de tres años al frente. "Es verdad que tenemos que seguir, me toca pasarle el testigo con mucho orgullo, con la satisfacción del trabajo realizado con esfuerzo", ha dicho. Pascual ha enfatizado que "todos estamos de paso, lo importante es el legado que dejamos para la sociedad".

Por su parte, el jefe del Consell ha subrayado que el camino que se inició hace tres años sigue vigente y ha manifestado el "compromiso real" del Gobierno valenciano con la descentralización. Puig agradeció a Pascual su paso al frente en favor del interés general, y más todavía en unos tiempos en los que la política, a su juicio, no atraviesa el mejor momento de reputación. "Pero no hay alternativa a la política, a la democracia, que es lo que fortalece y da perspectiva de futuro a una sociedad", ha expresado.

Con todo, Puig ha dicho que hace años Ciudad de la luz carecía de contenido y no se podía hacer nada mientras que ahora Distrito Digital, que mantiene allí su sede, concentra 72 empresas con cerca de un millón de trabajadores. Además, ha recordado que a partir de julio podrán retomarse los rodajes de cine.

En materia educativa, el jefe del Consell ha aseverado que se seguirá trabajando por un sistema de financiación, que es también lo que necesita la Comunidad Valenciana en su conjunto, así como afrontando la transición energética y digital. Cuestiones en las que, ha defendido, la conselleria con sede en Alicante juaga un papel fundamental. En esa línea, ha destaco la oportunidad de transformar la Comunidad Valenciana en un territorio que no solo produzca, sino que pueda incluso vender energía. Por último, ha expresado que se siente orgulloso de haber liderado el primer Gobierno paritario en la Comunidad y, ahora, el primero que cuenta con más mujeres que hombres.