Marzà gana protagonismo en las Cortes: será portavoz adjunto de Compromís

Dos semanas ha tardado Vicent Marzà en ser nombrado portavoz adjunto de Compromís en las Cortes valencianas desde su precipitada salida del Ejecutivo autonómico, tras renunciar a seguir al frente de la conselleria de Educación. El diputado por la circunscripción de Castellón refuerza así su perfil político en la Cámara regional y mantendrá un papel protagonista en la recta final de la legislatura, con la vista puesta ya en el ciclo electoral de 2023. Por el momento, no se ha descartado como posible cabeza de cartel de la coalición valencianista en la próxima cita con las urnas. Todo en un contexto en el que la lideresa de su partido y vicepresidenta de la Generalitat, Mónica Oltra, atraviesa su peor momento político.

El exconseller ocupó su escaño en las Cortes el pasado 18 de mayo junto a sus compañeros del grupo Compromís, tras abandonar el Consell, y ha sido este jueves cuando se ha desvelado que tendrá un papel preponderante en esta nueva etapa. Marzà, que anunció que «tenía muchas ganas de continuar haciendo faena, ahora desde otro ámbito» asumirá, a partir de ahora, una portavocía adjunta en el grupo Compromís en sustitución de Mónica Álvaro. De esta forma, el que está considerado como uno de los activos más importantes de Més (antiguo Bloc), formación en la que se sitúa como coordinador político, mantendrá su visibilidad, esta vez desde el legislativo.

Este movimiento en el tablero de ajedrez de Compromís ha causado cierta sorpresa. Desde un primer momento se especuló con que, tras su renuncia a continuar como conseller, estaba llamado a ganar peso en las Cortes. No obstante, fue él mismo quien aseguró que no se producirían cambios en el grupo parlamentario, algo que, finalmente, no ha sido así.

Marzà, que obtuvo el acta como diputado autonómico por Castellón, asumirá la portavocía adjunta atribuida en el reparto territorial de Compromís a esta demarcación, mientras Papi Robles se mantiene en la de València y Aitana Más en la de Alicante. Fue él quien lideró la lista de su partido por dicha Castellón, seguido de Álvaro. Con su integración en el Consell, tras los comicios de 2019, la número dos de la candidatura asumió la portavocía adjunta en las Cortes. En Compromís se asegura que fue la propia portavoz adjunta la que planteó cederle el puesto ahora que ha abandonado el Ejecutivo.

La decisión ha sido ratificada por el grupo parlamentario en la reunión organizativa celebrada hoy. “Como ya avancé, mi objetivo prioritario es fortalecer la organización, desde el trabajo como diputado y a pie de calle. Desde el grupo se considera que la asunción de la portavocía adjunta puede favorecer este trabajo", ha declarado el protagonista de este cambio.

En todo caso, Marzà ha manifestado que “esta es una decisión colectiva para elaborar un trabajo conjunto, pero se ha de agradecer a mi predecesora como portavoz adjunta, la vila-realense Mònica Àlvaro, no sólo su predisposición y su generosidad, sino por su importante trabajo de organización de las labores del grupo a nivel territorial en Castelló”.

Por este motivo, Mònica Àlvaro seguirá asumiendo la coordinación territorial de la labor de los diputados y diputadas en las comarcas de Castelló. “Se abre ahora una etapa decisiva en la que debemos pisar más si cabe el territorio y cada uno de los municipios de Castelló para continuar y defender los avances logrados en estos años frente a quienes quieren devolver a Castelló a una etapa de blanco y negro”, ha subrayado el exconseller.

En su nueva faceta en las Cortes, Marzà no se pondrá al frente de ninguna de las áreas en las que ha trabajado desde la responsabilidad de conseller. De hecho, tal como ha acordado el grupo parlamentario en la reunión de este jueves, asumirá la presidencia de la comisión de Industria y Comercio de las Cortes, un ámbito desde el que Compromís considera que se puede fortalecer la labor que está desarrollando la Conselleria de Economía Sostenible en un momento en que la industria -especialmente los sectores con mayor dependencia energética del gas, como el azulejo castellonense- están pasando momentos muy delicados.