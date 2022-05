El conseller de Educación, Cultura y Deporte, Vicent Marzà, dejará su cargo en el Consell, según sostienen desde Compromís, para centrarse en la labor de diputado autonómico y en su partido, Més Compromís, a falta de un año para las elecciones autonómicas.

Esa es la versión oficial que han dado fuentes del partido, que han explicado que Marzà tiene previsto comparecer en rueda de prensa a las 11.30 horas en la sede de Compromís acompañado de la secretaria general de Més Compromís, Àgueda Micó, para dar todas las explicaciones sobre su decisión. Una convocatoria en la que se detalla que ambos dirigentes van a explicar conjuntamente el movimiento estratégico para fortalecer Compromís de cara a 2023".

No obstante, a priori, no está previsto que en esa comparecencia se dé el nombre del posible sucesor o sucesora al frente del departamento de Educación en esa rueda prensa, sino posteriormente. De hecho, a mediodía, se ha convocado una ejecutiva de urgencia.

La noticia, adelantada por Radio Valencia Cadena Ser, y confirmada por este periódico, tomó por sorpresa a primera hora de la mañana a buena parte del Gobierno valenciano y especialmente al PSPV.

A finales del pasado año ya se especuló con la posible salida de Vicent Marzà del Ejecutivo valenciano, coincidiendo con la dimisión de Fran Ferri como síndic en las Cortes Valencianos. Sin embargo, finalmente, se optó por Papi Robles para asumir la portavocía.

Lo que está por ver ahora si el movimiento en Compromís acelera también los cambios en las consellerias del PSPV, que ya ha venido anunciando el jefe del Consell, Ximo Puig, que tendrían lugar con carácter inminente. Todo, además, cuando el conseller de Economía, Rafa Climent, el pasado domingo, en una entrevista a este periódico, se mostró contrario a una crisis de gobierno a falta de un año para las elecciones. "A un año vista, no tiene sentido que haya un cambio de conseller o consellera. Prácticamente, necesitas seis, siete, ocho meses para ponerte al día y poder empezar a ejecutar algún proyecto", señaló. No obstante, añadió que "si ahora hay algún cambio de conseller o consellera, tiene que haber continuidad total y que pueda seguir la hoja de ruta del actual conseller o consellera o, de lo contrario, prácticamente no se podrá hacer nada, y más teniendo en cuenta que, dentro de cuatro o cinco meses, todo va a ser campaña electoral".