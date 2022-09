La vicepresidenta primera del Consell, Aitana Mas (Compromís) asegura que la reforma fiscal anunciada por el presidente de la Generalitat, Ximo Puig (PSPV), no está ahora mismo sobre la mesa del Gobierno. El vicepresidente segundo, Héctor Illueca (Unides Podem), añade que lo primero que habrá que hacer será estudiar la letra pequeña de la propuesta, anunciada el lunes y de la que no se conoce ningún detalle concreto, porque, según subraya, muchas veces los anuncios se quedan en meras palabras.

Los número dos y tres de la Generalitat celebraron este jueves su primera reunión a dos bandas desde que Mas ocupa el puesto que dejó libre Mónica Oltra tras su dimisión, en junio. El encuentro se produjo tan solo unas horas antes de que el Gobierno valenciano se reuniera en Alcoy para celebrar una nueva edición del Seminari de Govern, que servirá para fijar la hoja de ruta de los próximos meses. En definitiva, del último curso político antes de las elecciones, que arranca con la negociación de los presupuestos para 2023. De esta forma, los vicepresidentes repiten la fórmula aplicada hace prácticamente un año, cuando Oltra e Illueca protagonizaron igualmente un encuentro a dos bandas que escoció en el Palau. Sintonía entre ambos se mostró entonces y la misma sintonía o incluso más se ha proyectado en esta ocasión. Hace 12 meses, Compromís y Unides Podem hicieron pinza contra los socialistas para reclamar la aprobación de la tasa turística en la Comunidad. Consiguieron su objetivo, puesto que la norma ya ha iniciado su recorrido parlamentario. Ahora esa alianza de los dos socios minoritarios del Botànic se repite con el foco puesto en la reforma tributaria que persigue el presidente y, también, en las cuentas del próximo año. Como trasfondo, reclaman que se articule un proyecto presupuestario expansivo y de marcado carácter social.

Illueca y Mas lanzaron un mensaje conjunto al jefe del Consell. En resumidas cuentas, reflejaron que Puig no tiene carta blanca para introducir cambios en materia de fiscalidad. Cierto es que ambos vicepresidentes coincidieron en que, si se tocan los tributos, se tendrá que hacer bajo la fórmula de la progresividad, es decir, para dar facilidades a las rentas medias y bajas, que viene a ser la línea que, en definitiva, ha defendido Puig durante los últimos días. Con todo, evidenciaron que, por el momento, desde Presidencia no se ha negociado nada concreto con los consellers de Compromís y Unides Podem. No obstante, fuentes de Presidencia resaltaron que es la Conselleria de Hacienda, cuyo titular es Arcadi España (PSPV), la que está trabajando en esa posibilidad e indicaron que, precisamente, el secretario autonómico de Hacienda está ligado a Compromís. Por tanto, es conocedor de los pasos que se están dando.

Colectivos vulnerables

«El tema impositivo no está ahora mismo encima de la mesa. Será uno de los puntos de debate de las próximas semanas de cara a los nuevos presupuestos, pero no se abordará en el Seminari de Govern», apuntó la vicepresidenta. Lo que sí dejó claro es que sería «incongruente» introducir medidas equitativas entre personas que tienen una gran fortuna y las que están en una situación de vulnerabilidad. En ese sentido, advirtió de que si se abre ese debate deberá estar centrado en las clases medias y bajas, al tiempo que reclamó que los próximos presupuestos deben dibujarse con la vista puesta en los colectivos más vulnerables.

Las valoraciones de Illueca fueron en el mismo sentido. Sobre la reforma fiscal dijo que «primero hay que ver la letra pequeña» porque «los anuncios muchas veces quedan en parole, parole, parole. Primero hay que ver qué se plantea y, después, fijar posicionamiento». En materia de presupuestos, reivindicó que se deben mantener los servicios públicos y conseguir que los avances sociales tengan continuidad. «Los presupuestos deben estar a la altura de las circunstancias», añadió. Illueca puso el foco en que la emergencia habitacional se va a multiplicar a raíz de la subida de tipos de interés que plantea el Banco Central Europeo. Por tanto, reivindicó que debe haber fondos suficientes para dar respuesta a estas circunstancias.

El vicepresidente pide limitar ya el precio del alquiler

El vicepresidente de la Generalitat, Héctor Illueca, aseguró que el Consell está preparado para una intervención que limite el precio de los alquileres de viviendas en las zonas más tensionadas y afirmó que si no se ha actuado ya, con la que está cayendo por la crisis económica y la inflación desbocada, es porque el PSOE de Pedro Sánchez lo está impidiendo al mantener bloqueada la nueva Ley de Vivienda.

«La ciudadanía no entenderá que tenga bloqueada la tramitación de Ley de Vivienda en estos momentos tan difíciles. No entendería que habiendo coaliciones progresistas no se antepongan los intereses generales de la gente y no se dé respuesta a una situación de emergencia habitacional».

Ese fue el mensaje que lanzó Illueca para presionar a los compañeros de Ximo Puig en Madrid, sobre los que dijo que no aceptan que esta ley incorpore «medidas valientes» para garantizar el acceso a la vivienda de la ciudadanía y que se regule los precios del alquiler. El vicepresidente subrayó que con la subida de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo hay estudios que apuntan que el 20% de las familias hipotecadas entrará en riesgo de impago, lo que «puede traducirse en desahucios y dificultar mucho el acceso a las viviendas porque se van a encarecer mucho lo préstamos». En esa línea recordó que el Consell ha realizado un trabajo «riguroso con una base científica para saber cuáles son las zonas tensionadas». En concreto, la Generalitat considera que se podrían intervenir los precios en 27 municipios de la provincia como Alicante, Elche, Torrevieja, Alcoy, Elda o San Vicente del Raspeig.