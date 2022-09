El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha rechazado este martes acabar con el impuesto de Patrimonio, mientras que ha abogado por conseguir una "cierta" armonización de impuestos deslocalizables de cara a evitar que haya dumping fiscal. Así se ha pronunciado en una entrevista de TVE, recogida por Europa Press, en relación con el anuncio del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, de suprimir el impuesto de Patrimonio y de llevar a cabo una nueva rebaja en el IRPF. Se trata, en definitiva, de la vía que empieza a seguir el PP que lidera Alberto Núñez Feijóo. Una política de rebajas fiscales en la que el líder de los populares en la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, se posiciona como un alumno aventajado. De hecho, la reforma tributaria que promete aplicar en el caso de conquistar el Palau de la Generalitat en 2023 se ha convertido en el puntal principal de su discurso económico.

"Un desarme fiscal no es la vía correcta en un momento de crisis como este". Ese es el posicionamiento que ha defendido con ahínco el jefe del Consell. También Puig avanzó que presentará en breve una reforma tributaria, si bien ha dejado claro que no discurrirá por los derroteros de la que están impulsando los populares. El líder del Ejecutivo autonómico ha subrayado la "necesidad" de realizar una reforma fiscal "profunda" a nivel nacional que "atienda a lo que dice la Constitución" y que sea "progresiva". Es decir, que se centre en las personas con menores recursos pero que no baje impuestos a las rentas altas.

Puig ha destacado que en un momento "excepcional" como el actual, hay que "ser conscientes" de ayudar a las clases populares a que "pasen este invierno y nadie se quede al margen".

Saber a quién se bajan impuestos

"De lo que se trata cuando hablamos de una bajada impuestos es de, primero, hacerlo con rigor y, después, saber a quién se le bajan los impuestos", ha indicado Puig, al tiempo que ha pedido actuar con "máxima responsabilidad" porque al bajar impuestos hay beneficiados y perjudicados.

Igualmente, el dirigente socialista ha puesto en valor que la Comunidad Valenciana toma otras medidas de "apoyo a la mayoría social" mediante una política fiscal "lo más justa posible".

En concreto, se ha referido a la medida implantada durante este año por la que todos los niños de dos años tienen la escolarización gratuita o que los libros de texto -que en otras comunidades han subido un 67 por ciento, según ha dicho- en la región valenciana sean gratuitos.

El discurso de Puig contra el dumping fiscal ha desencadenado sonoros enfrentamientos con algunos de los principales baluartes del PP, como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Mientras tanto, Feijóo ha pedido este martes "no hacer demagogia" con la política fiscal y respetar la autonomía y competencias que tienen los gobiernos autonómicos, a la vez que ha recordado que en el caso del Impuesto de Patrimonio fue el PSOE el que, cuando gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, lo eliminó a nivel estatal para recuperarlo posteriormente con la crisis.