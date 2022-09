Las tensiones en Compromís a cuenta de la carrera iniciada por Joan Baldoví por liderar la candidatura a la Generalitat en 2023, emergen. La que encabezó la lista de la coalición por la provincia en los pasados comicios, la actual vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, ha cuestionado el paso al frente del diputado nacional adscrito a sus mismas siglas. Por el fondo y, también, por las formas. Para la crevillentina, coportavoz de Iniciativa, una de las tres patas que conforman Compromís junto a Més (antiguo Bloc) y Els Verds, exactamente ahora, con la que está cayendo en la calle con la escalada inflacionista, no es el momento de abrir ese melón. "Para mi gusto no es el momento. Sería irresponsable por mi parte entrar ahora en una batalla electoral", ha subrayado la número dos de la Generalitat, que lidera la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. Precisamente, una de las áreas de Gobierno que más tiene que dar la talla en un contexto en el que las economías domésticas más vulnerables sufren especialmente los efectos del incremento de precios generalizado. Con todo, ha subrayado que la decisión de concurrir ella como candidata y, por tanto, enfrentarse en unas primarias con Baldoví, sigue siendo una opción que no ha descartado.

Las declaraciones de Más se producen un día después de que Joan Baldoví anunciara si intención de concurrir a un posible proceso de primarias para encabezar la lista de Compromís el próximo año. Su decisión se hizo pública este jueves, cuando en las Cortes Valencianas se celebraba la segunda sesión del debate de política general. Un foro parlamentario en el que el Gobierno del Botànic e, igualmente, los grupos que lo sustentan, que son PSPV, Compromís y Unides Podem, cerraron filas con un discurso común para confrontar con el bloque de la derecha, anunciar medidas y, en definitiva, tratar de imponer su relato frente al de la oposición. Eso fue algo que levantó ampollas en determinados sectores de la coalición valencianista, pero también fue recibido con cierto asombro por algunos miembros del Consell. También hubo aplausos, sobre todo desde Més, el partido que está adscrito Baldoví. Baldoví da un paso al frente para liderar Compromís y Aitana Mas deja la puerta abierta ¿Qué valoración hace Mas sobre todo ese asunto? Pues la crevillentina se ha pronunciado hoy de forma taxativa. "Para mi gusto no es el momento, cuando muchas familias están pensando en cómo llenar las neveras y afrontar los costes energéticos. Mi responsabilidad está en la conselleria, en intentar ayudar a esas familias a cubrir necesidades. Sería irresponsable por mi parte entrar ahora en una batalla electoral. No es el momento en esta coyuntura", ha insistido. La coportavoz de Inciativa ha recordado que Compromís estableció el 11 de febrero como la fecha en la que se realizarán unas posibles primarias para encabezar la lista a la Generalitat y ha dicho que, a su juicio, lo adecuado hubiera sido hacer públicas las candidaturas unas semanas antes. Porque, según ha recalcado, la ciudadanía no está demandando ahora conocer cuál será el primer nombre de la papeleta electoral. Dicho lo cual, ¿considera Mas entonces que la de Baldoví ha sido una decisión irresponsable? "Para mi no es el momento", ha insistido. Con todo, ha dicho que respeta la decisión de Baldoví y ha recordado que, de hecho, muchos partidos están inmersos en esos procesos para definir liderazgos. Aitana Mas hizo estas declaraciones en Alicante, tras su comparecencia semanal para dar cuenta de los acuerdos adoptados por el pleno del Consell, en calidad de portavoz. Preguntada sobre si el Gobierno valenciano considera inapropiado que Baldoví hiciera pública su intención de concurrir como candidato a la Generalitat el día en que se celebraba en las Cortes del debate de política general, la vicepresidenta ha dicho que para el Ejecutivo autonómico lo importante esta semana era ese debate.