La izquierda de Alicante valora la “valentía de Sánchez para defender la democracia”

El anuncio de Pedro Sánchez de que seguirá al frente del Gobierno ha provocado las reacciones de las distintas fuerzas políticas de la provincia de Alicante. Las primeras valoraciones han llegado por parte de la izquierda, como ha sido el caso de la portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de la capital, Ana Barceló. “Me parece una magnífica noticia, una decisión valiente que traerá importantes cambios a este país, para seguir defendiendo la democracia y la convivencia con más fuerza si cabe”, ha manifestado Barceló, que también forma parte de la ejecutiva federal de Sánchez.

La portavoz adjunta de Compromís en las Cortes Valencianas, Aitana Mas, ha declarado: "Ahora toca retomar la iniciativa política y legislativa. La derecha no va a parar. Y más que nunca, hemos de luchar por sacar adelante la política que ayuda y sirve a mejorar la vida de la gente". Respecto a lo ocurrido estos últimos días, ha añadido que cree "que la ciudadanía merece una reflexión que vaya más allá de la persona de Pedro Sánchez, un pensamiento sobre el cariz que está tomando la batalla política, en la que parece que para la derecha no hay reglas, vale todo. Es una estrategia que se basa en pseudomedios y está financiada también desde determinadas administraciones. Habría que replantear si medios que no cuiden los estándares periodísticos son merecedores de auténticas millonadas de dinero público". Por último, ha apostillado que "los partidos de derechas, así como determinados poderes incrustrados en las instituciones no harán reflexión alguna. Pero espero que sirva a la izquierda para entender que contra las fake news y el lawfair hemos de caminar juntos".

Desde el Ayuntamiento alicantino, el portavoz de Esquerra Unida-Podem, Manolo Copé, ha señalado que “a todas las personas progresistas nos parecía la opción más correcta que Sánchez siguiera. Se abre un nuevo escenario en el que habrá que consolidar la gobernabilidad y en el que la gente de Esquerra Unida, Izquierda Unida, seguirá estando donde siempre ha estado: empujando para que el Gobierno siga tomando medidas que beneficien a la gente trabajadora”.