Pedro Bigas: "Hay que seguir creyendo y conseguir la victoria en los tres partidos"

Pedro Bigas, segundo capitán del Elche, fue el encargado de comparecer en rueda de prensa este miércoles, día en el que cumplía 34 años, para pasar revista a la actualidad del equipo tras la dolorosa derrota del pasado domingo en casa contra el Huesca, que dificulta la posibilidad de los franjiverdes incluso de meterse en el "play-off".

El futbolista balear reconoció el sufrimiento por el que está pasando la plantilla debido a la mala racha actual de resultados (5 puntos de 24 posibles), pero asegura que, en su función de capitán, no ve dejadez en sus compañeros y que el vestuario permanece unido y con la ilusión intacta para pelear por el ascenso a Primera.

Rueda de prensa de Pedro Bigas

Eso sí, en su comparecencia Bigas apuntó al nerviosismo que parece haberse instalado en ciertos partidos por la falta de acierto goleador y la facilidad con la que el equipo encaja goles en su portería. Por ello aboga por ganar en tranquilidad y recuerda que los partidos se pueden madurar durante 100 minutos y no intentar ganarlos en los primeros.

Cómo está el vestuario

"Fue una derrota inesperada y un buen mazazo. Que nos duela significa mucho. Al día siguiente estuvimos bastante jodidos, pero el equipo ya está mentalizado. Sabemos que hay opciones y que merecemos más de lo que estamos teniendo. El equipo está unido, fuerte y convencido de conseguir los puntos necesarios para entrar en un 'play-off' que nos merecemos jugar".

"La presión que nos metemos nosotros mismos nos puede pasar factura y nos precipitamos, queriendo ganar los partidos desde el minuto 1. Los partidos se tienen que trabajar durante 100 minutos".

Cambio desde el día del Levante

"Muchas veces lo hemos hablado. En ese partido parece que hubo un antes y un después. Esto es fútbol y ahora nos está tocando la cara amarga, lo bonito es saber reponerse. Tenemos la oportunidad de darle la vuelta y pelear por el ascenso. Hay que seguir creyendo y conseguir las tres victorias porque creo que al final los resultados llegarán".

Explicación al cambio de racha

"Si supiésemos lo que pasa lo arreglaríamos en un momento. Estamos trabajando para que no nos siga pasando lo mismo. El Huesca en tres ocasiones nos mete dos golazos y tampoco se puede hacer mucho".

Su posible primer 'play-off'

"Nunca he vivido un 'play-off' y quiero hacerlo con el Elche porque lo siento muy dentro. Sería una pena desaprovechar esta oportunidad tan buena que tenemos".

Pedro Bigas, durante la rueda de prensa de este miércoles / Elche CF

Su papel de capitán

"Me gusta ver que la gente sufre y más tras ver cómo entrenan después de una derrota, no veo dejadez. No solo es cuestión de los capitanes, todos animamos porque somos una familia".

Partido contra el Mirandés

"En los primeros minutos del otro día no se vio ese Elche que avasalla y lo hemos hablado en el vestuario. Tenemos que salir desde el minuto 1 a por ellos, a encerrarlos. Espero que ese sea el equipo que veamos en Miranda".

"Ojalá metamos la primera que tengamos, pero si no es así no nos tenemos que poner nerviosos ni querer llegar en dos toques a la portería del rival".

Cambios en el staff

"Son cosas en las que cada uno tiene su opinión y su punto vista. Lo que tenemos que hacer nosotros es centrarnos en el fútbol, en entrenar y en los tres partidos que nos quedan. Al míster lo veo bien, con ganas y con ilusión".