La pretensión del grupo socialista de bonificar al 99% el impuesto de sucesiones en la transmisión de todas las empresas familiares, y no solo de las que facturan menos de diez millones de euros, como actualmente, ha abierto una brecha en el Botànic. Cuando las relaciones entre los socios parecían ir viento en popa, tras alcanzar un acuerdo para la reforma fiscal y haber rubricado el pacto de presupuestos para 2023, el consenso ha saltado por los aires. El grupo socialista ha anunciado que presentará una enmienda para elevar la bonificación actual del 95% hasta el 99% y Compromís y Unides Podem han salido en tromba para mostrar su rechazo. Los valencianistas creen que no es "razonable" con la situación actual de inflación y los morados advierten que una maniobra de ese calibre por parte del PSPV sería "una deslealtad" al pacto del Botànic. Por contra, la derecha parlamentaria, el PP y Cs, han aplaudido esta propuesta y aseguran que están dispuestos a apoyarla.

La intención de aumentar esta bonificación no es nueva. De hecho, el jefe del Consell, Ximo Puig, ya se comprometió a ello en 2019. La síndica del PSPV en las Cortes, Ana Barceló, ha dejado claro hoy que seguirán esa hoja de ruta, al confirmar que los socialistas presentará su enmienda "y luego recabará los apoyos para que salga adelante". Ha afirmado que es una opción en la que llevan "muchísimo tiempo trabajando" y que actualmente está en fase de redacción. De momento no ha podido cuantificar su efecto en la recaudación pero ha garantizado que sería "mínimo".

Desde Compromís, Carles Esteve ha remarcado que todavía no conocen la enmienda, aunque ha descartado que sea necesaria la bonificación para dar "regalos fiscales a grandes patrimonios".

"Si el PSPV cree que ahora mismo es la mejor opción, lo tendrá que explicar a su electorado y después buscar el acuerdo con partidos que puedan apoyarlo", ha añadido su compañero Vicent Marzà, garantizando que la coalición mantendrá su "coherencia".

En la misma línea, Ferran Martínez (UP) ha defendido la importancia del impuesto de sucesiones como "el más liberal y meritocrático por excelencia" porque "lo mínimo es pagar por lo que te viene dado de nacimiento" y se ha mostrado partidario de reformarlo para que sea más progresivo, no para que paguen menos impuestos los "grandes conglomerados".

"¿Los herederos de Juan Roig no deben pagar impuestos y sí los que reciben un piso en herencia?", se ha preguntado el diputado, para advertir que "no tiene sentido" y que sería una "deslealtad" no plantearlo en el seno del Consell, donde "según el reglamento de las Cortes" debe pasar esta modificación tributaria. En ese sentido, desde Unides Podem se advierten que están dispuestos a vetar la iniciativa en el Gobierno, donde cuentan como representantes con el vicepresidente, Héctor Illueca, y la consellera Rosa Pérez Garijo.

Entre la oposición, el popular Miguel Barrachina se ha mostrado a favor de cualquier propuesta que rebaje impuestos: "Si el PSPV decide sumarse a la eliminación del impuesto de sucesiones que propuso el PP, naturalmente, aunque sea una fracción, lo apoyaríamos".

Ruth Merino, síndica de Cs, ha coincidido en que "sobran impuestos" y es necesaria una reforma fiscal amplia "pensada con tiempo y no con parches". Ha instado a Puig a que "sea valiente" e impulse esta bonificación en sucesiones y a que, de lo contrario, apoye una propuesta similar de su grupo.