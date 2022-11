Los socios del Botànic han exhibido hoy en las Cortes Valencianas las discrepancias que arrastran a cuenta de la gestión de la energía renovable. En la sesión de control al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, Compromís ha elevado la crítica contra los socialistas y ha calificado como una "decepción" que el PSPV rechace rubricar el acuerdo definitivo para impulsar la Agencia Valenciana de la Energía. Y no solo eso, sino también avanzar hacia un modelo de generación de energía verde que no consista en "beneficiar a las grandes compañías eléctricas" y, por el contrario, se encamine hacia la soberanía energética. El jefe del Consell se ha mostrado convencido de que, finalmente, se alcanzará un pacto. "Entiendo que los compromisos siempre hay que cumplirlos. Hoy se demuestra que nosotros siempre cumplimos los compromisos, nos gusten o no nos gusten tanto", ha manifestado, haciendo una clara alusión a la tasa turística que hoy, tras años de debate, ha sido finalmente validada con los votos a favor del tripartito y con el rechazo frontal de la oposición, además de la patronal Hosbec. Para el PP, eso es algo que evidencia que el president ha capitulado ante sus socios, se ha rendido. "No confunda la rendición con la moderación", le ha espetado la síndica María José Catalá en el marco de un bronco debate en el que no han faltado los gritos y las descalificaciones.

El Botànic valida la tasa turística con el rechazo frontal de la oposición y la patronal Los populares han desembarcado hoy en la Cámara valenciana dispuestos a elevar el tono, con un duro cara a cara entre Catalá y Puig en la última sesión de control del actual periodo de sesiones. La portavoz de Carlos Mazón en las Cortes Valencianas ha tirado de agenda estatal para desgastar el Consell y, en última instancia, dirigir sus ataques políticos a Puig, a quien acusó de "rendirse" ante el Gobierno agotado de Pedro Sánchez. También de "traicionar" a los sectores productivos, a los constitucionalistas y a las mujeres, en relación con la aprobación de la tasa turística, la ley del "sólo sí es sí" y la reforma del delito de sedición. El presidente dela Generalitat le ha reprochado que actúe como "una sucursal" de Génova con una "agenda de la crispación" que entona por orden de su partido. "Hoy se consuma la mayor traición" a los sectores productivos porque votan a favor de la implantación de la tasa turística y aprueban otros tres impuestos más", ha dicho Catalá, que ha añadido, a su vez, que el Partido Socialista tumbará hoy en el Congreso los 628 millones en enmiendas para mejorar las inversiones en los presupuestos del Estado a la provincia de Alicante. Todo mientras "se rinden al Gobierno con la reducción de penas del delito de sedición". Ha dicho igualmente que es "una vergüenza" que cien delincuentes hayan pedido una revisión de su condena por delito de violencia de género. "Si mañana sacan una pancarta debería leerse la palabra perdón. Deben pedir perdón a las víctimas", ha destacado Catalá. Al respecto, Puig ha afeado a Catalá que lo único que hace es "degradar" las Cortes Valencianas actuando como "un sucursalismo puro y duro" del PP nacional. Y le ha dicho que, ante la agenda de la crispación, él antepondrá la agenda de la solución. Ha señalado que la violencia de género y machista es el problema más grave que tiene el país y ha condenado los ataques verbales sufridos por la Ministra de Igualdad, Irene Montero, por parte de Vox, al igual que ha hecho Catalá y los vicepresidentes de la Generalitat, Aitana Mas y Héctor Illueca. Tampoco ha pasado por alto que en los Presupuestos del Estado se recogerá "una inversión potente" para Alicante, "aunque siempre pensamos que es insuficiente", y ha comparado esas mejoras -51 millones de euros- con los 100.000 euros que consiguió el PP para la provincia cuando gobernaban la Generalitat, haciendo "un ridículo espantoso". Sorpresa y decepción de Compromís Los valencianistas han desembarcado hoy en las Cortes Valencianas con predisposición a remarcar su posicionamiento en materia de renovables y, de esa forma, evidenciar las diferencias que mantienen con el grupo mayoritario, el PSPV. Compromís ha decidido dar una vuelta de tuerca a su discurso. Esta vez, Papi Robles no solo han expuesto su pregunta, sino que después han replicado al presidente. Sorpresa y decepción son los dos términos que ha empleado la síndica por la postura del PSPV en torno a la Agencia Valenciana de Energía. Robles, caracterizada por la vehemencia de sus intervenciones, no ha empleado una palabra más alta que la otra, pero no por ello ha renunciado a ser contundente en sus postulados. "Confío en volver a llegar a un acuerdo, como hoy hacemos aprobando dos leyes. Pero nadie podría entender que este Gobierno, que llevamos la vida hablando de renovables, no miremos a la gente a la cara y digamos que esté tranquila", ha expuesto la portavoz de la coalición. Ha insistido en que es momento de acelerar las renovables, "no beneficiar a las grandes compañías eléctricas", con lo que "no se puede estar en contra" de la Agencia. Y ha proclamado: "Espero, confío y trabajaré hasta el último aliento para que este acuerdo y el resto se puedan cumplir". Con todo, la síndica ha mostrado su confianza en que, finalmente, se pueda consensuar una enmienda conjunta a la Ley de Acompañamiento, que es la herramienta legal en la que se quiere introducir la creación de este nuevo organismo. El jefe del Consell ha recogido el guante y ha considerado que seguro que se llega a un acuerdo, si bien ha dicho que la Agencia de la Energía es "solo es un instrumento" para lograr el objetivo de descarbonización en 2030. Puig le ha dicho que lo ideal hubiera sido que la creación de ese organismo se pudiera haber incluido en la Ley de Acompañamiento, pero ha eludido que la responsabilidad sea suya. "Si no ha estado, no ha sido en absoluto responsabilidad del jefe del Consell", ha aseverado. "Podemos ir todavía mucho más allá, pero no va a ser la solución definitiva un instrumento. Es una parte, no es la única solución", ha abundado, y ha destacado que las consellerias trabajan "seriamente" para aumentar el personal que tramita los proyectos de energías renovables. Puig ha defendido que la voluntad real del Gobierno que preside es impulsar la transición energética y que toda la energía que se produzca en 2030 sea verde, puesto que, hoy por hoy, el 40% de la energía que se consume en la Comunidad Valenciana procede de la central nuclear de Cofrentes. El president ha dicho que se trata es de "buscar equilibrios" entre los intereses medioambientales y económicos para lograr ese objetivo. Y ha garantizado que ya está en marcha mediante el aumento de las comunidades y cooperativas energéticas o la participación de los ayuntamientos. "De segunda" Por su parte, desde Ciudadanos, Ruth Merino ha preguntado a Puig si piensa actuar para que los valencianos dejen de ser "ciudadanos de segunda" y ha criticado al PSOE por apoyar la transmisión de la competencia de tráfico a Navarra y la retirada de la Guardia Civil, a lo que el president ha respondido: "Si en algún sitio no quieren guardias civiles, que vengan más aquí, nosotros queremos que vengan más". Asimismo, la síndica de Vox, Ana Vega, ha urgido a Puig a adelantar las elecciones autonómicas de mayo augurando que "se va a llevar una desagradable sorpresa", además de criticar su "feminismo de pacotilla" y su "campaña de blanqueamiento de todo lo inaceptable" por las "cesiones a independentistas". El president, que en su réplica no ha hecho alusión a las elecciones, ha descartado que la relación de España con Cataluña esté peor que hace cuatro años y ha reivindicado que "lo importante es reconocernos y querernos como somos". "A usted le gustaría que todos fuéramos iguales y habláramos una lengua, una grande y libre. Pero España es otra cosa", ha enfatizado, para reiterar que los indicadores económicos y sociales están mejor que en 2015 aunque "evidentemente, queda mucho por hacer". Y ha rematado: "A quien veo agotada es a usted".