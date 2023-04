Tres informes en tres años y cada cual más desolador: de las graves limitaciones de las administraciones para ser eficaces cuando más se las necesita o la incapacidad para satisfacer derechos vitales en un plazo razonable, hasta llegar a considerar las administraciones como un territorio «hostil». ¿Qué está pasando para que, al final, sus denuncias acaben cayendo en saco roto?

El Síndic de Greuges siempre tiene una opinión negativa que exteriorizar, porque las personas que vienen aquí lo hacen porque tienen problemas, y nosotros nos hacemos eco de esa opinión. Lo digo porque muchas veces hay administraciones que dicen que mejoran. Claro que hay cosas que mejoran, pero a ese aspecto de la vida administrativa no nos dedicamos. En cualquier caso, estamos perdiendo un tiempo precioso para mejorar cosas en el funcionamiento de las administraciones. Habría que haber aprovechado la salida de la pandemia, con todos los recursos que han habilitado las propias administraciones públicas, incluso la Unión Europea, para mejorar los sistemas administrativos.

¿Y cuál tendría que haber sido la prioridad?

Hemos implementado una administración electrónica al cien por cien, pero eso que es positivo para el funcionamiento de las administraciones públicas no puede dejar en el camino a personas que no son capaces, por mil razones, de acompañar a la Administración en ese tránsito hacia la administración electrónica. Acabamos de abrir una queja de oficio sobre ello. Posiblemente hay cosas que se puedan hacer, como habilitar a funcionarios que ayuden en las tramitaciones a los ciudadanos. Aquí lo hacemos.

¿Cómo llegan las administraciones a convertirse en un territorio «hostil»?

Llegan por dos vías. Por un lado, por la complejidad de los procedimientos, que asustan al ciudadano. Luego, por otro lado, está el trato que reciben en las administraciones públicas, y eso ya no es sólo responsabilidad de los dirigentes políticos que están al frente de las administraciones, es también responsabilidad de los funcionarios en el día a día.

¿Qué falla?

No lo sé. En muchas quejas, lo que los ciudadanos nos ponen de manifiesto es la falta de empatía. Nos ponen de manifiesto que no han sido tratados correctamente desde el punto de vista de facilitarles las cosas. No sabemos si el trato ha sido agradable o no ha sido agradable, correcto o no correcto, eso escapa a nuestras posibilidades, pero sí que creemos que muchas veces hay que tramitar una queja para que nos digan que no se ha aportado un determinado documento, o se le ha requerido anteayer, cuando la petición se había formulado hace dos años.

¿Es alarmista el Síndic, como vino a decir la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas?

No creo que sea alarmista. Trata de describir la realidad que ve día a día en las quejas que entran. Si eso es una alarma, bienvenida sea. Lo que hay que hacer es poner de manifiesto los problemas que hay. La Administración o algunos responsables o departamentos no acaban de ver un aspecto importante: el Síndic es un colaborador de la Administración, porque pone de manifiesto los problemas que tiene en su funcionamiento del día a día, cosa que a veces los altos responsables de la Administración no son capaces de ver o no tienen posibilidad de ver.