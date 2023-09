Desde ciertos sectores se ha criticado que al frente de la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo se haya situado a la persona de referencia del principal lobby turístico. ¿Puede acabar convirtiéndose eso en un hándicap?

Después de 27 años de trayectoria profesional, todo lo contrario. Es cierto que es una trayectoria relacionada con una de las áreas de esta conselleria, pero con una experiencia empresarial muy importante, y estamos en una conselleria de contenido empresarial. El presidente lo tenía muy claro cuando contó conmigo, conocía mi perfil y sabía que podía cumplir con los objetivos. Esa crítica está injustificada.

En cualquier caso, ¿el resto de parcelas pueden acabar recibiendo menos atención que la de Turismo?

Para nada. Hemos conformado un equipazo en la conselleria, y todas las áreas tienen su responsable. A nadie se le oculta que mi especialidad es el turismo y, además, he asumido competencias de carácter directo. Como consellera, soy presidenta de Turismo Comunidad Valenciana, pero todo el personal de la conselleria estamos muy pendientes de todas las parcelas, y tenemos tantas sinergias que es difícil que alguien pueda pensar que alguna de ellas queda desatendida.

Empleo y Economía dependen de otras consellerias. ¿En qué medida puede afectar eso al día a día de su macroárea?

No tenemos ninguna afectación que podamos valorar como negativa. Todo lo contrario. Nosotros nos vamos a centrar mucho en el ámbito empresarial para aportar esa idea de Comunidad Valenciana abierta y poder captar inversiones y nuevo tejido productivo. Nuestra colaboración con Economía y Hacienda y con Educación y Empleo es permanente. Este es un gobierno que no se basa en áreas estancas.

¿La etiqueta de conselleria en Alicante es una etiqueta?

Para nada es una etiqueta, es una realidad. La conselleria tiene su sede central en Alicante, pero es multisede, porque tenemos gran parte de la operativa en Valencia, y también queremos tener una importante presencia en Castellón.

¿Y qué incidencia puede acabar teniendo que el grueso de la conselleria esté en València?

Ninguna. Hoy en día estamos muy acostumbrados a trabajar con equipos multidisciplinares situados en diferentes áreas y en este mes y medio no hemos detectado ninguna disfunción por tener una parte de la plantilla en Alicante y otra en València. Las nuevas tecnologías nos permiten la conexión permanente y directa, y estamos muchos días aquí, y otros en València o en Castellón.

En ese contexto, ¿qué papel puede jugar el teletrabajo?

El covid ya ha pasado y tenemos que estar todos en nuestros puestos de trabajo. Una Administración pública es el lugar donde más difícil es controlar la productividad con el teletrabajo. Se han llegado a adoptar decisiones para que teletrabaje gente que no tiene ordenadores en casa. Tenemos que estar al servicio de los ciudadanos y en casa no lo estamos.

¿Qué pasa con la histórica reivindicación de una conselleria de Turismo con sede en Benidorm?

Desde que estoy en Hosbec, nunca ha sido una de nuestras reivindicaciones, porque no creemos en sedes, sino en personas, en proyectos y en políticas. De nada sirve que la sede de una conselleria esté en Benidorm si no se hace una política adecuada para el turismo de la Comunidad Valenciana, y cuando es imposible trasladar a buena parte del personal a otro lugar.

A mitad de agosto anunció que ya se han iniciado los trámites para derogar la tasa turística. ¿Cuál es la hoja de ruta?

La hoja de ruta es clara. Tenemos una ley que entra en vigor el 1 de enero de 2024, y cualquier procedimiento de derogación que se ponga en marcha antes de esa fecha la dejará sin efectos, pero, incluso si no la derogáramos, no hay reglamento aprobado. Además, es una ley trampa. Nos vendían que era un impuesto municipal, es un impuesto autonómico, y ahora mismo el tramo autonómico está bonificado al cien por cien, y tampoco hay procedimiento para el establecimiento del impuesto en el tramo municipal. Aún así, antes del 31 de diciembre, a través de una iniciativa legislativa propia, se producirá el acto jurídico expreso de derogación.

Los promotores han venido demandando más atención para el turismo residencial. ¿Cuál es el plan para ellos?

Los estudios económicos nos indican que una plaza de turismo reglado tiene una producción que multiplica por cuatro o por cinco la del turismo residencial. Por tanto, soy más favorable a trabajar por el turismo reglado, sin obviar que hay una parte del turismo residencial que continúa siendo importante, pero manteniendo un equilibrio. Los destinos turísticos más ricos son aquellos en los que hay una proporción entre residencial y reglado que puede estar entre el 50% y el 50%. Aquellos destinos en los que el residencial es mucho más importante caen en cuanto a su peso turístico, y, además, el turismo residencial no es suficiente para poner en marcha una instalación aeroportuaria o para que vengan nuevas compañías aéreas.

¿Cómo se puede lograr ese equilibrio atendiendo, además, a las reivindicaciones de los promotores?

Sus reivindicaciones tampoco sabemos exactamente cuáles son. Imagino que vendrán a reunirse conmigo dentro de poco y me las dirán, pero, al final, compartimos los mismos objetivos. Todo lo que hagamos en cuanto a promoción turística servirá también para la promoción del mercado de la segunda residencia.

Uno de los primeros objetivos que se ha marcado es acabar con la economía sumergida en el alquiler vacacional, ¿lo ve factible?

Sí, con determinados modelos de explotación de viviendas que están en la economía sumergida vamos a ser absolutamente inflexibles, y vamos a ir de la mano con el sector para establecer las medidas.

¿Y por dónde pasan esas medidas de las que habla?

Primero, por actualizar el registro de vivienda regularizada teniendo en cuenta la referencia catastral. Luego, disponemos de un cuerpo de inspectores muy reducido, pero lo bueno de este tipo de oferta es que prácticamente todo está en internet y estamos viendo qué modelos de inteligencia artificial podemos utilizar, con bots que estén revisando 24 horas al día qué se comercializa con carácter ilegal. Después, podemos modificar el régimen sancionador y ser tremendamente duros. Finalmente, hay que dar mucha voz a los ayuntamientos, que tendrán que determinar cuál es el modelo turístico que quieren y dónde lo van a autorizar.

¿Qué margen de maniobra tiene el Consell con el Imserso?

Ninguno, más que la presión al Gobierno. Lo que proporciona rentabilidad a este programa es que con el empleo y la actividad económica que creamos el Estado invierte 63 millones de euros y recibe en Impuesto de Sociedades, IVA, cotizaciones a la Seguridad Social y prestaciones por desempleo que deja de pagar 110 millones. Ahora mismo se ha puesto en marcha un nuevo programa que está ya sujeto a la indefinición de los recursos. Con cargo al primer semestre, haremos una inyección económica de 2,5 millones, e intentaremos llegar a los 3 millones, y, con cargo al segundo, si no se pone en marcha el Imserso, trataremos de paliar estos efectos, y estableceremos medidas junto con Labora para no perder el capital humano, que se puede acabar yendo a otros sectores.

¿Habrá conexión de la provincia de Alicante con Estados Unidos?

No lo sé. Las compañías aéreas son las que, una vez que estudian los mercados, deciden qué rutas les interesan. Estoy segura de que Alicante tiene condiciones para poder tener esa ruta, aunque, posiblemente, antes la tendrá València, pero para un americano 170 kilómetros es estar al lado.

Mazón, como presidente de la Diputación, se marcó el reto de lograr el enlace con la provincia...

Sí, desde la Diputación se trabajó también para que Alicante estuviera en igualdad de oportunidades para poder entrar en ese mercado, y vamos a trabajar para ello, pero Alicante necesita, como reivindicación prioritaria, la segunda pista del aeropuerto.

¿Por dónde pasa el futuro más inmediato de Distrito Digital?

El futuro más inmediato de Distrito Digital y de la Sociedad de Proyectos de Transformación Digital pasa por reunir al nuevo consejo de administración, y conformar la nueva estructura y el equipo directivo. Tenemos que analizar qué es lo que nos han dejado, dedicarnos a proyectos de transformación digital y dejarnos de otras cosas.

¿Cuáles son las otras cosas de las que se van a dejar?

Por ejemplo, de establecer naves de coworking, porque para eso está la iniciativa privada. No necesitamos como Administración pública hacer competencia, en este caso desleal. El coworking no es uno de nuestros objetivos ahora mismo, nuestro objetivo es posibilitar la instalación de empresas innovadoras, novedosas, tecnológicamente avanzadas y poder tenerlas, además, no solamente en la provincia de Alicante, sino utilizar también instalaciones que ya tenemos en València y en Castellón para tener grandes hubs de innovación.

¿Qué va a pasar con las empresas ya integradas en Distrito Digital?

Son muy pocas, 64 empresas, lo que supone el 48% de la ocupación de todos los edificios con datos de agosto. Además, estamos ocupando espacios que los tiene que recuperar Ciudad de la Luz para los estudios. Por tanto, se harán las comunicaciones oportunas y hay iniciativa privada suficiente para dar ese servicio.

¿Y eso se puede extrapolar a las instalaciones del puerto?

Las instalaciones del puerto se van a utilizar para empresas, pero no para coworking como tal. No podemos ofrecer instalaciones a cambio de un dinero, y que me dé igual el tipo de empresa, porque eso ya lo hace la iniciativa privada. Ofreceremos espacios para la instalación de empresas con un marcado carácter tecnológico e innovador, no para una consultora cualquiera.

¿Qué calendario manejan para los rodajes en Ciudad de la Luz?

Ciudad de la Luz, uno de los grandes activos de la SPTD, vuelve a ser ya un estudio de primer nivel internacional, con muchísima proyección de futuro y sabemos que vamos a triunfar en ese sentido. Lo anunciaremos en su momento, pero hay muy buenas perspectivas.

¿La AVI está condenada a desaparecer, sobre todo tras los polémicos repartos de ayudas?

Vamos a analizarlo todo y qué repartos de ayudas se han hecho. También tenemos una versión muy favorable de algunas de las estrategias en materia de innovación, y hay empresas y sectores productivos que tienen un muy buen feedback con la AVI. De la AVI nos vamos a quedar con lo que ha funcionado bien, lo vamos a integrar en la estructura de la conselleria y, además, implicada directamente con el resto de sectores productivos. Estamos reestructurando el organigrama, pero la AVI dejará de existir como entidad independiente.

Se ha hablado mucho de atraer grandes inversiones y, de hecho, ahí está la gigafactoría de Volkswagen. Sin embargo, ¿llegará alguna a la provincia de Alicante?

Trabajaremos para que también lleguen en el corto plazo. Gracias a este Gobierno, ahora somos una Comunidad abierta y esto ya lo están percibiendo los mercados internacionales. No hay semana en la que no lleguen nuevas iniciativas de empresas para poder instalarse en nuestra Comunidad, y la provincia de Alicante tiene condiciones más que adecuadas para que sea así. Era muy difícil que alguien viniera a invertir aquí con las condiciones que había antes. Cuando a las empresas les es fiscalmente atractivo venir a esta Comunidad, empiezan a fijarse, y si, además, tenemos unas condiciones de vida privilegiadas, todo esto fructifica sí o sí. El marco fiscal es tremendamente importante y lo que está haciendo el Gobierno valenciano y el presidente, Carlos Mazón, es posibilitar este marco fiscal.

El marco fiscal es importante, pero el desarrollo de suelo también y ahí hay un problema importante...

Sí, tenemos un problema en cuanto a suelo industrial en toda la Comunidad Valenciana, y nuestro objetivo es posibilitar que todo lo que se pueda desarrollar se desarrolle. La demanda existe y hay veces que no podemos atenderla por falta de espacio.

¿Y cómo se va a solucionar?

Vamos a estudiar cómo se puede articular este suelo industrial en los planes. Estamos ahora elaborando el plan de reindustrialización de la economía valenciana, que, indudablemente, tiene una parte de desarrollo territorial. Es demasiado pronto para poder adelantar nada, pero forma parte de nuestro objetivo. La industria física seguirá existiendo, es la que genera empleo y desarrollo, y tenemos que ser facilitadores de los proyectos de inversión, colaborando activamente con los ayuntamientos en el desarrollo del suelo, y con el tejido productivo, con la colaboración público-privada, para que sea así.

¿Tiene plena autonomía Nuria Montes como consellera?

Sí, claro, dentro de que formo parte de un Consell en el que, además, las relaciones son tremendamente colaborativas. Nuria Montes no es nada si no es por la gente que trabaja con ella en la conselleria. Yo sería incapaz de mover esta conselleria con mis propias manos, y exactamente esto mismo ocurre en el Consell. Tenemos un Consell completamente colaborativo. Todos estamos imbricados en el mismo proyecto, y tenemos nuestra parte de responsabilidad y nuestra parte de autonomía.

¿Le preocupa compartir gobierno con un partido como Vox, que niega la violencia machista y se aparta de las pancartas en los minutos de silencio?

No, es una decisión de ellos, y nosotros sabemos dónde tenemos que estar en este sentido. Lo que me preocupa es que haya asesinatos machistas y, desde luego, ahí estaremos para condenar todos y cada uno de esos asesinatos.