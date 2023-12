Vox recula en su reivindicación de cierre de À Punt frente a la decisión del PP de reforzarla

«Era una propuesta de máximos, y reconocemos que no tenemos la suficiente fuerza para llevarla a cabo». De esta forma se refiere la síndica de Vox, Ana Vega, a la reivindicación de cierre de À Punt que su formación vino esgrimiendo durante la campaña de las elecciones autonómicas. Conscientes de la realidad actual, no han tenido más remedio que recular en sus exigencias, y más en un contexto en el que su socio de Gobierno, el PP, está en las antípodas, apostando por reforzar la radiotelevisión pública. Los de Vox, en cualquier caso, no darán fácilmente su brazo a torcer, y ya advierten de que pelearán por rebajar el presupuesto del ente.

Ana Vega justifica la propuesta de cierre que venían reclamando para À Punt en el hecho de que, afirma, «es una radiotelevisión sectaria y con una programación poco atractiva, como lo demuestra su baja audiencia. Además, ha evidenciado una incapacidad absoluta para generar ingresos, lo cual ha obligado a la Generalitat a inyectarle más y más dinero». Y, de entrada, la intención de su socio en el Ejecutivo autonómico, el PP, es la de seguir por esta senda, tal y como se han encargado de señalar fuentes del partido liderado por Carlos Mazón, que destacan que su voluntad es la de incrementar el presupuesto de À Punt el próximo año. Además, subrayan que la reducción del sector público en un 10 % no ha afectado a este ente, con el que se ha hecho una excepción. Pero en Vox no tienen tan claro que eso acabe produciéndose. Según Ana Vega, «ni nosotros podemos cerrar la radiotelevisión, ni ellos -en referencia al PP- pueden hacer lo que les dé la gana». En este sentido, la síndica de la formación advierte de que van a pelear por reducir el presupuesto, cambiar la programación para que tenga más audiencia, y terminar con lo que denominan «sectarismo», que no es otra cosa que la programación tenga contenidos en valenciano y castellano, «y no como sucede ahora, que solo hablan en valenciano cuando hay zonas castellanoparlantes en la Comunidad Valenciana que no lo entienden», enfatiza. El PSPV, por su parte, coincide con el PP en la necesidad de incrementar el presupuesto de À Punt. Así lo señala la portavoz socialista en la comisión de la radiotelevisión, Mercedes Caballero, quien incide en que hay que mejorar la información de proximidad y buscar nuevos formatos que impulsen el sector audiovisual valenciano. Una línea parecida a la que defiende Compromís, que opina que se debe invertir más en producciones y buscar fórmulas para sacarles rentabilidad.