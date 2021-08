Los Moros y Cristianos de Elche han sido declarados Fiestas de Interés Turístico Autonómico. ¿Qué supone para vosotros?

Ha sido un chute de adrenalina para todos. Es un paso muy importante para las fiestas y que estamos disfrutando desde el pasado mes de marzo.

¿Se conforman o les gustaría obtener un reconocimiento mayor?

Hay que ir poco a poco y, como digo, estamos disfrutando esta declaración. Esto no quiere decir que no optemos en el futuro a la declaración de Fiestas de Interés Turístico Nacional. De cualquier modo, tienen que pasar aún unos años desde esta declaración para poder dar el paso.

Este año han vuelto a suspender los desfiles. ¿Cómo lo ha tomado la comunidad festera?

La suspensión, obviamente, no agrada a nadie. Pero lo importante es la salud y ya sabíamos que iba a ser difícil celebrar los desfiles este 2021, ya que desde la Conselleria de Salud habían avisado de que no iban a aconsejar este tipo de celebraciones en las que hay mucha aglomeración de gente. No nos ha venido por sorpresa, aunque, como digo, no deja de ser una lástima

¿En qué actividades han trabajado para suplir esta falta de desfiles?

Ya desde el año 2020, con la llegada de la pandemia, decidimos impulsar un conjunto de actividades festeras, siempre garantizando el cumplimiento de las medidas sanitarias. En este conjunto de iniciativas hay actividades solidarias como son las de recolecta de alimentos o material escolar, donación de sangre... Asimismo, también hemos realizado una serie de exposiciones temáticas sobre los Moros y Cristianos para impulsar nuestra visibilidad a pesar del contexto actual. Hasta el 15 de agosto tenemos una exposición en la Sala de la Calahorra relacionada con las Embajadas y el Alardo. Además, hemos preparado el tercer concurso de escaparatismo, que va consolidándose año a año, y hemos visto un incremento de participantes del 100% en el mismo. El 9 de agosto, además, haremos un acto en homenaje a los festeros fallecidos.

La pandemia, ¿os ha incentivado y animado a hacer este tipo de iniciativas que eran menos frecuentes anteriormente?

En cierto modo sí. La pandemia nos ha permitido hacer cosas que de otro modo no serían tan accesibles. Hemos dedicado más tiempo a sacar nuestro archivo a la luz pública. Estamos haciendo una labor de investigación y de difusión mayor que, seguramente, han llegado para quedarse. Esto nos ayudará a tener visibilidad los 12 meses del año.

¿Cómo va el número de asociados en la Asociación?

El número de bajas no ha sido alto y entra en la normalidad de un año festero tradicional, por así decirlo. Los Moros y Cristianos de Elche no están en crisis en lo que se refiere a los participantes en las fiestas a pesar de estas últimas dos ediciones sin desfiles. Tenemos un nivel de socios muy sano y equilibrado. Y estoy convencido de que muchos de los que se han dado de baja volverán pronto.