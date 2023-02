Hoy en día, podemos confirmar que es posible eliminar un tatuaje que no te guste, que cuando lo hiciste no quedó como esperabas o por qué no, alguno que te traiga recuerdos no gratos. Para poder eliminarlos sólo se necesita disponer de la tecnología adecuada y tener conocimientos de su manejo para lograr así la eliminación del pigmento, dejando intacta la piel tras su eliminación.

Indudablemente, hoy en día es posible eliminar los tatuajes. Las plataformas láser médico de pigmentos y el conocimiento en profundidad del uso de esta tecnología tan puntera y avanzada, permite eliminar los tatuajes. La tecnología es la misma con la que se eliminan algunos tipos de manchas solares como léntigos o queratosis, pero en el caso de los tatus, actúan sobre pigmentos exógenos (tintas) que han sido introducidos mediante punciones en capas superficiales o profundas de la piel. Piel intacta Si las plataformas láser de pigmentos se emplean como es debido, deben dejar intacta la piel circundante al tatuaje una vez que se ha eliminado. En algunas ocasiones, la piel en la que se hizo el tatuaje puede quedar más blanca que el resto de forma temporal, evidentemente porque la tinta del tatuaje cubría esa porción de piel. La semejanza sería como si hubiéramos puesto una tirita cubriendo una parte de piel en la que da el sol. Evidentemente, con el tratamiento adecuado y la exposición gradual y controlada de nuevo al sol de esa parte de la piel, el pigmento puede recuperarse al 100%.El láser trata de forma selectiva la pigmentación del tatuaje sin producir daños en la piel de alrededor. En ocasiones, tras realizar el tratamiento el paciente puede notar la decoloración temporal, mencionada anteriormente o un enrojecimiento de la piel cercana a la zona de aplicación del láser. Número de sesiones Normalmente el número de sesiones varía en función de la profundidad de la piel a la que está inyectada la tinta. De hecho, los tatuajes amateur o recién hechos, en los que la tinta todavía se encuentra en las capas más superficiales de la piel, suelen responder al tratamiento láser con un número menor de sesiones. Sin embargo, los tratamientos que se realizan sobre tatuajes antiguos o que contienen mucha cantidad de tinta suelen precisar más sesiones para conseguir su completa eliminación. Por tanto, la eficacia del tratamiento depende de factores como la zona, la profundidad, el tamaño y el tipo de pigmento que contiene el tatuaje. En cuanto al dolor en la eliminación de tatuajes, intervienen diversos factores, el principal, el umbral del dolor particular de cada paciente. El grado de malestar varía para los pacientes en función del tipo, tamaño del tatuaje y de la zona corporal donde esté localizado. Cuando se tratan áreas muy extensas, se pueden emplear anestésicos tópicos para disminuir las molestias que pudiera producir el láser. Tecnología láser La tecnología láser convencional para eliminación de tatuajes, es decir los Q-Switched, dirigen un haz de luz láser hacia los pigmentos y los destruyen en partículas más pequeñas, dejando actuar entonces a las células del cuerpo encargadas de eliminar estas partículas (macrófagos) que actúan como pequeños “comecocos” que ingieren los restos de tinta y los hacen desaparecer. Además de esta tecnología convencional, destaca por sus excelentes resultados la tecnología PicoWay. Esta tecnología, actúa más por efecto mecánico que térmico, gracias a la rápida acción de los impulsos de luz en picosegundos (la billonésima parte de un segundo). El efecto mecánico, disminuye la probabilidad de lesiones térmicas posteriores y disminuye el número de sesiones necesarias, ya que las partículas en las que trasforma la tinta, son de un tamaño mínimo, más fácil de eliminar por los macrófagos. En Centro Dermatológico Estético disponemos de la tecnología más puntera para poder eliminar de forma segura los tatuajes, sean del color que sean y lo más importante, de forma segura para la piel y sin dejar ni rastro de ellos una vez sean eliminados por completo. Más información Centro Dermatológico Estético Tlf: 965 140 460