Los consejos escolares de la mayoría de institutos de la Vega Baja suprimen el 25% del valenciano

Era una de las últimas iniciativas propuesta por la Conselleria de Educación en el anterior gobierno del Botànic que no se llegó a desplegar y ahora aparece regulada en la denominada ley de Libertad Educativa en trámite en las Cortes Valencianas: el fomento y reconocimiento de los niveles de conocimiento de valenciano en cada etapa educativa. La más llamativa es la que permitirá, también en zonas castellanohablantes, obtener el C1 de valenciano a los alumnos que no soliciten la exención y superen esta asignatura durante los dos cursos de bachillerato con una calificación media de 7 o los que obtengan esa nota en el examen de selectividad. La medida se aplicará con carácter retroactivo desde el curso escolar 2009-2010.

El nivel de exención en la asignatura de valenciano en Primaria y Secundaria no es alto en la Vega Baja. Pero supera el 95% en los cursos de bachiller donde los alumnos tienen la opción de prescindir de la asignatura y así reducir la carga de materia de cara a la selectividad.

Prueba donde además el examen de valenciano tiene fama de exigente y no distingue al alumnado que procede de zonas castellanohablantes. Por cierto, la ley mantiene la obligatoriedad de acudir a la clases para el alumnado y «participar activamente» en la asignatura de valenciano mientras no reciban la exención de evaluación a final de curso y prevé un 10 % de horas lectivas en valenciano en Infantil si no se pide la exención.

La nueva ley ha provocado el rechazo en bloque desde el ámbito científico y académico. Es el caso del Departamento de Filología Catalana de la Universidad de Alicante (UA), la Unidad para la Enseñanza Multilingüe, el Servicio de Lenguas y la Sede del Instituto Interuniversitario de Filología Valenciana de la UA, entre otros.

En resumen señalan que para «el legislador, la libertad lingüística es, estrictamente, libertad para no estudiar en valenciano». Un idioma, aseguran, que vive una situación de «emergencia lingüística», mientras que «es absolutamente falso que la lengua castellana se encuentre en situación de minorización». Esas entidades académicas también ponen en duda el sistema de certificación propuesto por el gobierno de coalición PP-VOX. En el mismo sentido se ha expresado el sindicato mayoritario en la enseñanza en la Comunitat Valenciana STEPV.