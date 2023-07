Con la llegada de las navidades todos queremos perder unos kilos y estar a punto para las fiestas. Además, si comenzamos a cuidar nuestro cuerpo desde ya lograremos que las comilonas típicas de estos días no hagan mella en nuestra figura y llegar al año nuevo con un tipo estilizado. Para lograr nuestro objetivo de adelgazar hoy vamos a hablarte de un método japonés que se ha puesto muy de moda. Se trata del método Kaoru para el que solo necesitarás una pelota de tenis y 10 minutos diarios. Además, no supone mucho esfuerzo y no te hará sudar.

Kaoru es una de las gurús del mundo del fitness y que lleva casi 40 años con sus enseñanzas y ejercicios para mantener una buena salud lanza ahora un método novedoso y sencillo. Este ejercicio japonés que solo lleva diez minutos al día consiste en adoptar una serie de posturas y movimientos para mejorar el sistema inmunitario y acabar con las molestias y dolores musculares. Trabajar delante del ordenador todos los días hace que forcemos la postura corporal y generemos tensión en los músculos de la espalda y el cuello especialmente. El cuerpo se resiente y aparece la rigidez en las extremidades y la mala circulación. Kaoru plantea una serie de estiramientos que puedes hacer desde casa y en tan solo diez minutos en su libro 'Adelgaza con Kaoru'. Con la ayuda de una pelota de tenis harás estiramientos que permitirán la pérdida de grasa adoptando la postura corporal adecuada. Así es el método japonés de moda para adelgazar Ejercicios con la planta de los pies: Sirve para estilizar la cintura, reajustar el arco plantar y la pelvis Ponte de pie con los pies juntos y las manos entrelazadas a la espalda. Pisa la pelota y encoge y estira los dedos varias veces.

Desliza una pierna atrás y con la otra haz rodar la pelota por todo el pie Cómo ejercitar los gemelos y relajar la musculatura con este método: Trabajar esta zona es importante para mejorar la circulación de la zona y con ciertos estiramientos se puede mejorar la posición de la pelvis Adopta la postura que verás en la imagen de a continuación y ejerce presión con el gemelo contra la pelota y aguanta 10 segundos.

Levante el muslo y el glúteo y desplaza la pelota de tenis al centro de la pantorrilla. Aguanta 10 segundos.

Con la pelota en el tobillo, antes de llegar al tendón de Aquiles aguanta diez segundos y repite el ejercicio con la otra pierna Estiramiento de la cintura: Con estos movimientos conseguirás más flexibilidad y afinar la cintura Con las piernas separadas y alineadas con los hombros apoya bien la plata del pie en el suelo dejando los dedos hacia afuera.

Con las manos detrás de la cabeza cógete de los codos como verás en la imagen de a continuación

Gira el cuello hacia la derecha y sigue el movimiento con la parte superior del cuerpo. Estiramiento de los glúteos: Masajea la zona, tonifica y sube la cadera En una esterilla utiliza la pelota de tenis y ponla bajo de tu cadera. Colócate como en la imagen para notar el estiramiento en los glúteos

Rueda la pelota por la zona del glúteo durante un minuto entero

Repite el ejercicio con el lado contrario Estiramiento en la zona de los muslos: masajea tus cuádriceps para tonificar los muslos y luchar contra la flacidez en la zona Adopta la posición de la imagen, sentado y con las piernas estiradas y pon la pelota de tenis como muestra la figuración.

Pon las manos en la pierna y ejerce presión y aguanta unos segundos. Cuando dejes de presionar, dobla la rodilla levemente Haz cinco repeticiones de este ejercicio.

Desplaza la pelota hacia abajo y presiona la pierna con las manos. Repite hasta que llegue a la rodilla y posteriormente haz lo mismo con la otra pierna