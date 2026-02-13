¿Estamos cuidando adecuadamente nuestra salud íntima a lo largo de la vida?

La salud íntima femenina ha dejado de ser un tema secundario para situarse en el centro de la atención médica integral de la mujer. Alteraciones como la sequedad vaginal, la atrofia posmenopáusica, el dolor con las relaciones sexuales o la incontinencia urinaria leve son más frecuentes de lo que se piensa y, sin embargo, a menudo se normalizan o se silencian. En los últimos años, la ginecología regenerativa ha supuesto un cambio de enfoque, pasando de una visión puramente estética a una centrada en recuperar la funcionalidad, la regeneración tisular y el bienestar global de la mujer.

Desde la Unidad de Ginecología y Obstetricia de clínica HLA Vistahermosa, se destaca la importancia de abordar estos problemas desde una perspectiva médica y personalizada, incorporando tecnologías que permitan mejorar la salud íntima de la mujer de forma segura y mínimamente invasiva, sin necesidad de ingreso o de anestesia local para ello.

De la estética a la funcionalidad regenerativa

Durante décadas, la mal denominada «ginecoestética» se asoció principalmente a mejoras meramente estéticas o visibles. Sin embargo, los avances en medicina regenerativa han demostrado que muchos de los síntomas que afectan a la esfera íntima femenina tienen su origen en cambios estructurales del tejido vaginal, relacionados con infecciones, factores hormonales, obstétricos o simplemente con el paso del tiempo.

«La prioridad no es solo mejorar la apariencia, sino restaurar la función del tejido y aliviar síntomas que impactan directamente en la calidad de vida», explica la Dra. Débora Labios Armiñana, responsable de la Unidad de Ginecología y Obstetricia de HLA Vistahermosa. En este contexto, el láser ginecológico de diodo se ha consolidado como una herramienta eficaz dentro del abordaje regenerativo.

El láser ginecológico de diodo actúa mediante el principio de la fototermólisis selectiva, emitiendo energía térmica y lumínica de forma controlada sobre la mucosa vaginal. / INFORMACIÓN

Cómo actúa el láser ginecológico

El láser ginecológico de diodo actúa mediante el principio de la fototermólisis selectiva, emitiendo energía térmica y lumínica de forma controlada sobre la mucosa vaginal. Este estímulo favorece la neocolagénesis y la neoelastogénesis, es decir, la producción de nuevo colágeno y elastina, componentes esenciales para mantener la elasticidad, la hidratación y la tonicidad del tejido.

La aplicación se realiza de forma 360º, permitiendo una estimulación homogénea de toda la pared vaginal, con el manipulo vaginal, así como la vulva, la entrada de la vagina y sobre la uretra, con el manipulo de bioestimulación. Como resultado, se produce una mejora progresiva de la estructura tisular, con aumento de la vascularización y recuperación de la funcionalidad vaginal.

La salud íntima femenina ha dejado de ser un tema secundario para situarse en el centro de la atención médica integral de la mujer

Principales indicaciones clínicas

Las indicaciones más habituales de este tratamiento serían:

1. Síndrome genitourinario de la menopausia.

Resequedad vaginalArdor o prurito

Dolor con las relaciones sexuales (dispareunia)

Disminución de lubricación

Atrofia vaginal (especialmente en mujeres que no pueden o no desean usar estrógenos).

2. Incontinencia urinaria leve a moderada

Incontinencia urinaria de esfuerzo

2. Sensación de laxitud vaginal, relacionada tras partos traumáticos o con fetos grandes

3. Disminución de sensibilidad sexual.

4. Dispareunia no infecciosa

Dolor durante el coito por atrofia, resequedad o cambios tisulares.

5. Recuperación vaginal posparto

Como complemento, una vez finalizada la cicatrización.

6. Cambios vaginales inducidos por tratamientos oncológicos

Mujeres con cáncer de mama u otros cánceres hormonosensibles

Atrofia vaginal secundaria a quimioterapia o terapia antiestrogénica.

7. Prevención de infecciones vaginales recurrentes asociadas a atrofia por falta de estrógenos

8. Persistencia de virus del papiloma

Según señala la Dra. Labios, «muchas mujeres conviven con estos síntomas durante años sin consultar, pensando que forman parte inevitable del envejecimiento o de la menopausia, cuando existen opciones terapéuticas eficaces que pueden mejorar notablemente su bienestar».

Una técnica segura y bien tolerada

Entre las principales ventajas del láser ginecológico destaca su perfil de seguridad. Se trata de una técnica no invasiva, indolora, inocua y rápida, con sesiones que suelen durar entre 15 y 20 minutos. No requiere el uso de anestesia ni baja laboral, lo que permite a la paciente reincorporarse de inmediato a su actividad habitual.

Estas características favorecen una alta aceptación por parte de las pacientes y convierten al láser de diodo en una alternativa especialmente indicada para mujeres que buscan soluciones eficaces sin recurrir a procedimientos quirúrgicos.

La importancia de la valoración médica individualizada

Desde la Unidad de Ginecología y Obstetricia de HLA Vistahermosa se insiste en que este tipo de tratamientos deben realizarse siempre tras una valoración médica individualizada, adaptando la indicación a la edad, los antecedentes y las necesidades específicas de cada mujer.

«La ginecología regenerativa no sustituye a otros tratamientos, sino que se integra dentro de una estrategia global de cuidado de la salud íntima femenina», señala la especialista. La combinación de prevención, diagnóstico precoz y seguimiento especializado resulta clave para obtener resultados satisfactorios y duraderos. La incorporación de estas técnicas refleja una evolución en la atención ginecológica, alineada con una visión más abierta y completa de la salud de la mujer. Cuidar la salud íntima ya no es solo una cuestión de confort, sino un elemento fundamental para preservar la calidad de vida, el bienestar emocional y la salud integral a lo largo de todas las etapas vitales.

Ubicación

Dirección: Avenida de Dénia, 103, Alicante

Citas vía WhatsApp: 696354290