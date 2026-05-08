El robot Da Vinci da el salto al área de ginecología con intervenciones de alta precisión

La salud ginecológica ha evolucionado de forma notable en los últimos años, no solo en diagnóstico, sino también en la forma de abordar quirúrgicamente muchas patologías que afectan a la mujer. Hoy, gracias a la cirugía robótica, es posible tratar procesos complejos con un enfoque mucho más preciso, menos invasivo y orientado a una recuperación más rápida. En este escenario, HLA Vistahermosa se posiciona como referente en Alicante al incorporar el primer sistema Da Vinci en la sanidad privada de la provincia también en el ámbito de la ginecología.

Beneficios para las pacientes

Más allá de la tecnología, supone un cambio en la experiencia quirúrgica. Muchas mujeres conviven durante años con patologías como miomas, endometriosis o sangrados uterinos anómalos, normalizando síntomas que afectan directamente a su calidad de vida. En otros casos, el miedo a una cirugía tradicional o a una recuperación prolongada retrasa la decisión de someterse a una intervención.

«La tecnología robótica nos permite ofrecer una alternativa más segura y menos agresiva, lo que ayuda también a que muchas pacientes pierdan ese miedo inicial a operarse», explica el Dr. Anaya, miembro de la Unidad de Robótica Da Vinci, especialista en Ginecología.

El sistema Da Vinci está controlado por el cirujano, que maneja sus brazos robóticos con una precisión superior a la de la mano humana. Gracias a su visión tridimensional de alta definición y a la capacidad de reproducir movimientos extremadamente precisos, se consigue una intervención más controlada en zonas anatómicas especialmente delicadas.

La incorporación de esta tecnología en HLA Vistahermosa supone un avance técnico y un refuerzo al modelo asistencial centrado en la mujer / .

Uno de los aspectos más relevantes para las pacientes es el impacto en su recuperación. La cirugía robótica permite realizar incisiones más pequeñas, lo que reduce significativamente el dolor postoperatorio, el riesgo de complicaciones y el tiempo de hospitalización. Esto se traduce en una vuelta más temprana a la vida diaria, al trabajo y a las actividades habituales.

Además, en el caso de la ginecología, donde muchas intervenciones afectan a órganos con un papel clave en la salud hormonal y reproductiva, la precisión es especialmente importante. «Podemos preservar mejor los tejidos sanos y adaptar cada cirugía a las características de cada mujer, lo que influye directamente en los resultados y en su bienestar posterior», añade el especialista.

Otro punto clave es la personalización del tratamiento. La cirugía robótica con Da Vinci permite planificar cada intervención teniendo en cuenta factores como la anatomía, la edad, el tipo de patología o los objetivos de la paciente, ya sea aliviar síntomas, mejorar su calidad de vida o preservar la fertilidad.

Este enfoque resulta especialmente relevante en patologías complejas como la endometriosis profunda, donde la precisión quirúrgica es determinante para eliminar el tejido afectado sin dañar estructuras cercanas. También en cirugías como la histerectomía o la miomectomía, donde una mejor visualización y control pueden marcar la diferencia en la evolución de la paciente.

El Dr. Francisco Anaya. / Alex Dominguez

La incorporación de esta tecnología en HLA Vistahermosa supone un avance técnico y un refuerzo al modelo asistencial centrado en la mujer, que une la innovación, la información y el acompañamiento, durante todo el proceso, de profesionales altamente cualificados.

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