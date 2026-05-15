HLA Vistahermosa incorpora tecnología de última generación para impulsar su modelo asistencial

HLA Clínica Vistahermosa ha situado la innovación tecnológica como un eje estratégico para mejorar la atención sanitaria, no solo mediante la incorporación de nuevos equipos, sino también a través de una transformación real de la experiencia del paciente, los resultados clínicos y las opciones terapéuticas disponibles.

La introducción de la cirugía robótica da Vinci en el tratamiento del cáncer de colon y recto ha posicionado a HLA Vistahermosa en el primer hospital de la ciudad de Alicante, tanto público como privado, en aplicar esta tecnología a la cirugía colorrectal. El sistema permite al cirujano operar desde una consola con visión tridimensional de alta definición y un control muy preciso de los brazos robóticos, que reproducen sus movimientos con estabilidad y eliminan el temblor. Esta precisión resulta especialmente importante en el cáncer de recto, donde se trabaja en espacios anatómicos reducidos y cercanos a estructuras sensibles.

La cirugía robótica también se lleva a cabo en la Unidad de Mama. / INFORMACIÓN

Para el paciente, la cirugía robótica supone una mejora en la recuperación quirúrgica, ya que las incisiones son más pequeñas, existe un menor sangrado y un menor dolor posoperatorio. Además, en HLA Vistahermosa esta tecnología forma parte de un modelo multidisciplinar en el que intervienen especialistas de aparato digestivo, cirugía, oncología, radiología, anatomía patológica y nutrición, con el objetivo de estudiar cada caso de manera personalizada.

El robot da Vinci también ha supuesto un avance importante en urología, especialmente en la cirugía del cáncer de próstata. Según la Dra. Carla Pérez, su disponibilidad en Alicante evita que muchos pacientes tengan que desplazarse a otras ciudades para acceder a este tipo de intervención. En estos procedimientos, la precisión robótica ayuda a preservar nervios, músculos de la continencia y tejidos sanos, lo que puede favorecer mejores resultados funcionales, como la continencia urinaria y la potencia sexual, además de reducir el sangrado, el ingreso hospitalario y el tiempo de recuperación.

En traumatología, la clínica ha incorporado el sistema CORI, una plataforma robótica aplicada a la cirugía de prótesis de rodilla y cadera. Esta tecnología permite obtener información anatómica detallada de cada paciente y planificar la intervención con precisión milimétrica. En la rodilla, genera un modelo digital en 3D que ayuda a definir la colocación del implante, el alineamiento y el rango de movimiento esperado. En la cadera, facilita una posición más precisa del implante frente a la cirugía convencional. El objetivo es lograr prótesis más naturales, estables y funcionales.

La primera cirugía de rodilla con CORI en HLA Vistahermosa se realizó en mayo de 2025 por los doctores Morales, Mas y Gavinoser. Este hito refuerza la trayectoria de Traumavist, unidad creada en 2008 para ser referente provincial en aparato locomotor. La combinación de experiencia médica, planificación digital y robótica favorece intervenciones menos invasivas, mejor alineación protésica y rehabilitaciones más ágiles.

La innovación del centro también alcanza la Unidad de Neurociencias con la estimulación magnética transcraneal, una técnica no invasiva que estimula zonas específicas del cerebro mediante pulsos magnéticos, sin cirugía ni anestesia. Se emplea en depresión resistente a fármacos y puede ayudar en ansiedad, trastorno obsesivo-compulsivo, estrés postraumático, esquizofrenia, adicciones, ictus, Parkinson, epilepsia refractaria, migrañas, fibromialgia y dolor crónico.

Mapa de ubicación de HLA Clínica Vistahermosa.

HLA Vistahermosa desarrolla un modelo en el que la tecnología no sustituye al profesional, sino que amplía su capacidad para ofrecer una medicina más precisa, segura, personalizada y cercana, con el bienestar del paciente como prioridad.

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