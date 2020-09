View this post on Instagram

#novedad en #mercadona . 70% ALCOHOL LIMPIEZA HOGAR PERFUMADO . 👉Seguro que recordaréis esta NOVEDAD de hace unos meses, ahora la tenéis en formato pequeño, ideal para llevar ya que su tamaño es perfecto para transportar. . 👉Se trata de un spray de alcohol 70% perfumado apto para desinfectar bolsas de compra, dispositivos electrónicos, coche, suelas de calzado....entre otros. . ⛔NO APTO PARA USO CUTÁNEO . 👉Envase de 75ml y su PRECIO es 1'20€ . ☑Visto en #guadalajara . #novedadesmercadona #mercadonalovers #mercadonanovedades #bosqueverde #alcohol #desinfecta