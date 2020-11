Este jueves 26 de noviembre de 2020 se celebra uno de los sorteos más importantes del año en nuestro país: el Sorteo de Oro de Cruz Roja, que pone en juego más de 7.000.000 euros repartidos en 11.700 premios. El primer premio de 3.000.000 euros, o su contravalor correspondiente en lingotes de oro, ha sido repartido al afortunado que adivinado el número XXXXX y la serie XXX. Asimismo, aquellos que solo hayan adivinado el número y no la serie recibirán 2.000 euros.

El resto de premios son un segundo premio de 1.000.000 euros (750 euros si no se acierta la serie), un tercero de 500.000 euros (500 euros si no se acierta la serie), tres cuartos premios de 250.000 euros (300 euros si no se acierta la serie) y tres quintos premios de 100.000 euros, entre otros.

Consulta, a continuación, todos los números premiados a partir de las 18.00 horas:

Números premiados y premios

Primer premio de 3.000.000 euros

XXXXX Serie XXX

Segundo premio de 1.000.000 euros

XXXXX Serie XXX

Tercer premio de 500.000 euros

XXXXX Serie XXX

Tres cuartos premios de 250.000 euros

XXXXX Serie XXX

XXXXX Serie XXX

XXXXX Serie XXX

Tres quintos premios de 100.000 euros

XXXXX Serie XXX

XXXXX Serie XXX

XXXXX Serie XXX

Premios secundarios

129 premios de 2.000 euros para todos los números igual al primer premio, a excepción de la serie ganadora.

129 premios de 750 euros para todos los números igual al segundo premio, a excepción de la serie ganadora.

129 premios de 500 euros para todos los números igual al tercer premio, a excepción de la serie ganadora.

387 premios de 300 euros para todos los números igual al cuarto premio, a excepción de la serie ganadora.

1.170 premios de 200 euros para las 4 últimas cifras del primer premio.

1.170 premios de 150 euros para las 4 últimas cifras del segundo premio.

1.170 premios de 100 euros para las 4 últimas cifras del tercer premio.

3.510 premios de 75 euros para las 4 últimas cifras del cuarto premio.

3.510 premios de 50 euros para las 4 últimas cifras del quinto premio.

Un sorteo con tradición

El Sorteo de Oro de Cruz Roja se viene celebrando desde 1991 y 29 ciudades españolas han vivido la ilusión de albergar esta celebración. Entre ellas está Alicante, donde se celebró en 2015. Este año el sorteo tiene lugar en El Plantío, en Madrid.

Asimismo, se trata de la primera vez en los 40 años de historia que el Sorteo de Oro de Cruz Roja se aplaza. Y es que el sorteo trasladarse la fecha habitual de julio pero tuvo que retrasarse a este jueves 26 de noviembre por la crisis sanitaria derivada de la pandemia del coronavirus.