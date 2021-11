Ya lo dice el refrán. Donde tengas la olla... Un repartidor de Amazon ha sido despedido en Florida (Estados Unidos) después de que se hiciera viral un vídeo en TikTok donde se ve a una mujer saliendo de su furgoneta.

En la grabación, que suma ya 11,6 millones de reproducciones y ha generado 26.000 comentarios, se puede ver cómo el trabajador abre la puerta trasera de la camioneta de reparto y, a continuación, sale una mujer con un vestido negro y descalza.

Un portavoz de Amazon declaró al portal TMZ que "esto no refleja los altos estándares que tenemos para nuestros socios de servicios de entrega y sus conductores", añadiendo que "permitir que pasajeros no autorizados entren a los vehículos de entrega es una violación de la política de Amazon". Por ese motivo, el conductor "ya no entrega paquetes a los clientes de Amazon".

Las reacciones al vídeo oscilan entre quienes se indignan con la tiktoker que subió el vídeo ("no seas una soplona", le dice un usuario) hasta quienes, por supuesto, encandenan un chascarrillo tras otro:

"El paquete se entregará en 9 meses”, bromea uno. "La chica fue a buscar su paquete y lo encontró, porque sale muy contenta", ironiza otro.

"Los repartidores de Amazon son los nuevos butaneros"... Y así miles y miles.