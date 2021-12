El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, no ve necesario, tras casi dos años de pandemia, "obligar a muchas cosas", porque la población "sabe lo que hay que hacer" frente a la covid, y aunque el pasaporte es "una herramienta más", no es "la clave" y existen alternativas para evitar riesgos cuando los tribunales no avalan su uso.

Simón, que ha participado este viernes en Zaragoza, su ciudad natal, en la presentación de un cabezudo con su imagen, ha defendido el uso de todas las herramientas disponibles para frenar la transmisión, incluido el pasaporte covid que el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha vuelto a limitar hoy en la Comunidad a menos supuestos de los planteados por el Ejecutivo autonómico. A este respecto, Simón ha recordado que la población mayor de 12 años está vacunada al 90 % aproximadamente y que la probabilidad de que alguien no vacunado vaya a un bar es pequeña, "una de cada diez personas". No obstante, ha admitido que aunque el grupo de entre 20 y 40 años tiene "buena cobertura vacunacional, es menor que otros grupos y son probablemente los que más van a los bares", por lo que el certificado covid "puede servir para eliminar algunos riesgos, pero no es la única alternativa". Sánchez augura que España será de nuevo "ejemplo" en vacunación ahora con las inyecciones a niños Preguntado por la posibilidad de que vuelvan las restricciones de movilidad y horarios a las zonas de mayor incidencia, como planteó este jueves la consejera de Sanidad, Sira Repollés, si el TSJA no avalaba la ampliación del pasaporte covid, Simón ha apuntado que son opciones "que hay que tener en la cabeza según la situación epidemiológica" para decidir en cada momento cuál es la medida que permite salir de la situación. Una medida, ha añadido, que "no es fácil" volver a implementar después de dos años de restricciones "muy duras" en España, pero que si en algún momento fuera necesario "se tendría que aceptar". No obstante, ha resaltado que España es uno de los países que ha conseguido mantener una evolución "aceptable dentro de lo malo" de la epidemia, con grandes periodos con relativamente pocas restricciones y frente a otros países en los que ha sido necesario implementar medidas más restrictivas. Reino Unido recupera la mascarilla y pedirá PCR a todos los viajeros Simón ha abogado por seguir manteniendo las medidas que son obligatorias, como el uso de mascarillas salvo en exteriores con distancia suficiente, y garantizar la máxima cobertura de vacunación siempre que sea posible y que es "probablemente la mejor medida que se puede aplicar ahora mismo contra el coronavirus" o evitar los ámbitos de mayor riesgo, como interiores mal ventilados y con acumulación de personas. Y ha recordado, además, que la situación es "diferente" a la de hace unos meses, con coberturas muy altas de vacunación en España que reducen la probabilidad de hospitalización "mucho", la probabilidad de ingresar en UCI "muchísimo" y la letalidad "también muchísimo".