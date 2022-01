Un riñón, si todo va bien, es para siempre. El amor no tiene por qué. Que se lo cuenten a Colleen, una joven norteamericana que donó uno de sus riñones para salvarle la vida a su novio y que vio cómo, diez meses después, la abandonó tras haberle sido infiel.

La joven ha contado su historia en TikTok recordando su paso por el quirófano y su posterior ruptura sentimental, unos hechos que se remontan cinco años atrás. A su novio le diagnosticaron una enfermedad renal crónica que le obligaba a someterse a diálisis.

Tan enamorada como preocupada, Colleen se hizo las pruebas para saber si su riñón sería compatible con el de su pareja porque "no quería que muriera".

Ambos recibieron la llamada que "cambiaría sus vidas para siempre", informándoles de que, en efecto, había compatibilidad.

La joven escenifica el día en que se sometió, no exenta de nervios, a la extirpación de su riñón. Pese a su acto de amor, y cuando habían transcurrido siete meses desde el transplante, el novio le comunicó que se iba de viaje a Las Vegas con su grupo de la iglesia para una despedida de soltero. Ella se quedó en casa estudiando para sus exámenes finales.

A su vuelta, el novio, ignorando el dicho de que "lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas", le confesó que le había sido infiel durante su escapada y le pidió que siguieran juntos. "Muchas discusiones después, lo perdoné y le di una segunda oportunidad", relata la joven.

Pero tres meses más tarde, él rompió su corazón al abandonarla... ¡por teléfono! Según cuenta Colleen, le dijo que "si estamos hechos el uno para el otro, Dios nos volverá a unir al final".

La cosa no terminó bien. Y es que a ella no le gustó nada que su ex le espetara que le donó el riñón "para sentirse bien". Poco después él la bloqueó en todas las redes sociales y dejó de contestar a sus llamadas y mensajes".

Los vídeos en los que relata su historia se han viralizado y han recibido millones de visitas y comentarios apoyándola, e incluso indicándole creativas maneras de vengarse de su ex. "Conozco a un tipo que puede recuperarlo [su riñón]", bromea uno.

La chica asegura que es un episodio pasado, que ha seguido adelante y ahora es feliz. Pero las dos cicatrices ya no se las quita nadie: la del riñón y la del corazón. Eso sí, por más que le moleste, el novio no podrá vivir sin (parte) de ella.