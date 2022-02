Se acerca el día de los enamorados y seguro que buscas el regalo ideal con el que sorprender a tu pareja. Seguro que hay muchas opciones pero a nosotros se nos ocurren pocos detalles más románticos que un ramo de flores. Es un regalo típico pero precioso y seguro que a tu pareja le gusta recibir este detalle tan especial.

Si no tienes una floristería a mano o quizá no tienes mucho tiempo para acercarte a cualquier establecimiento puedes optar por comprar uno de los ramos que venden desde esta mañana en Lidl. Además, no tendrás que gastarte mucho dinero…

Así en sus tiendas podrás encontrar dos ramos de rosas. Podrás elegir entre un ramo con diez rosas en diferentes colores: rosa, rojo o amarillo. Tienen un precio de 2,99 euros.

Si prefieres un ramo un poco más original tienes un ramo con rosas y claveles y podrás elegir entre rosa y rojo. Podrás hacerte con él por 5,99 euros.

Ramos de flores de Lidl para el día de San Valentín

Si vas a ver a tu San Valentín el mismo día 14 de febrero también tienes la opción de comprar tu ramo de flores ese mismo día en una tienda Lidl. A partir de ese día tendrás a tu disposición un ramo de Todos los Santos que incluye rosas, lirios, gypsophilas y phoenix y te costará 9,99 euros.

También encontrarás ramos de rosas rojas o rosas por 4,49 euros pero lo que sin duda ha triunfado entre los clientes de Lidl es el ramo de tulipanes.

Se trata de un ramo que podrás encontrar en distintos tonos: amarillos, rojos o una combinación de tulipanes rosas y blancos. Además, están (más) rebajados ya que antes costaban 2,99 euros el ramo y ahora los podrás comprar por 1,99 euros.

Más regalos de San Valentín en Lidl

Si quieres regalar una flor pero un ramo no acaba de convencerte en Lidl tienes distintas opciones de plantas en diferentes variedades y colores como un rosal y kalanchoe (5,99 euros), rosales y begonias (4,99 euros), anturio (7,99), orquídea cymbidium (1,99), una orquídea en bolsa (9,99) o un arreglo de seis orquídeas con maceta decorativa por 9,99 euros.

Si prefieres endulzarle el día a tu pareja también tienes distintas opciones como bombones con licor, Ferrero Rocher, Ferrero Rafaello, Ferrero Mon Cheri, un osito con chocolates o unas originales chocolatinas con cacahuete.